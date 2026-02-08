Pacto Histórico insiste con su lista a Cámara en el Valle pese a fallo del CNE

Cali

El Pacto Histórico oficializará este domingo 8 de febrero la inscripción de su lista cremallera de candidatos a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, después de que fuera revocada por el Consejo Nacional Electoral.

El grupo de aspirantes, definido en una consulta interna del partido en octubre de 2025, será presentado en el mismo orden encabezado por el actual representante Alfredo Mondragón, seguido de la exconcejala de Cali Ana Erazo y el exalcalde de Sevilla Jorge Palacio.

Completan los nombres Isabel Vera, Carlos Arizabaleta, Paola Quiñonez, Daniel Martínez, Isabel Olaya, Cristóbal Caicedo, Nancy Denise Castillo, Jersaín Ríos, Natalia Córdona y Andrés Escobar Ruano.

El organismo electoral explicó que la decisión se dio porque la lista, presentada junto a Colombia Humana, superó el 15% de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022, un límite que no permite alianzas entre partidos grandes. Esta inscripción del Pacto Histórico se hará de manera independiente, manteniendo así su participación en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

El acto se llevará a cabo en la sede de la Registraduría de Cali, ubicada en el barrio Los Cámbulos.