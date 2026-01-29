Sergio Higuita da el golpe en la montaña y asegura podio en el AlUla Tour

El suizo Yannis Voisard (Tudor) sorprendió como vencedor de la cuarta etapa del Alula Tour disputada entre Winter Park y Bir Jaydah Mountain Wirkah, de 142,1 km de recorrido, en la que ganó la partida en un esprint a tres por todo lo alto al portugués Afonso Eulalio y al colombiano Sergio Higuita (Astana), por lo que se enfundó el maillot verde de líder.

En un final emocionante, Voisard (Fontenais, 27 años) fue el más fuerte y, tras responder a un duro ataque de Higuita, logró levantar los brazos por segunda vez como profesional. Invirtió un tiempo de 3 h 22 min .01 s, a una media de 42,2 km/hora.

Le puede interesar: Sporting, con Luis Suárez, remontó en campo del Athletic y clasificó directamente a octavos

Segunda plaza para Afonso y tercera para Higuita, a 6 segundos el grupo de favoritos con el suizo Christen y el español Jan Castellón (Caja Rural) entre ellos.

Con la bonificación de 10 segundos, Voisard se convirtió en nuevo líder del Alula Tour, heredando el maillot verde del italiano Jonathan Milan, ganador de las 2 primeras etapas.

Los malayos cobran protagonismo

Un día clave, el de mayor desnivel, y con la única llegada en alto en la presente edición con el aliciente situado en la subida final de 4,9 kilómetros al 5,8 %, con un último tramo cercano al 10, donde los favoritos aparecieron para librar la esperada batalla por la general.

Le puede interesar: Video: Doblete de golazos de Juan Fernando Quintero en triunfo de River Plate ante Gimnasia

Hasta entonces animaron la jornada dos corredores malayos y un saudí, condenados de antemano por un pelotón que no permitió grandes diferencias, pero los 3 valientes con afán de protagonismo y de lucir sus maillots ante las cámaras.

La cabalgada por el desierto fue perdiendo entidad a medida que se acercaba la zona más escarpada, donde se situaban 2 esprints intermedios y uno bonificado, donde los velocistas, con el entonces líder Jonathan Milan a la cabeza, tenían interés por puntuar.

El saudí decidió esperar al pelotón, y quedaron al frente los dos corredores del Terengganu, Muhammad Rosli, 6 veces campeón nacional de crono y 1 en ruta, y su compañero Zhe Yie Kee. El ritmo del UAE de Christen e Igor Arrieta, con el danés Julius Johansen al frente, terminó de anular la aventura a 25 km de meta.

Le puede interesar: Tabla del descenso 2026: así quedó con el empate Alianza - Boyacá Chicó y el triunfo del Pasto

Pasado el esprint con premio, en el que se impuso el italiano Daniel Skerl, bien lanzado por el Bahrain, una caída sembró el pánico, a 10 km de meta, con Davide Stella (UAE) y Rex Laurenz (Soudal) como principales afectados. El pelotón ya marchaba disparado en busca de las estrategias para la subida final a meta, de apenas 5 km, pero claves para la suerte final de la prueba.

Comenzó el ascenso, se acabó el liderato de Jonathan Milan y el Jayco agarró la batuta para endurecer la marcha. Se estiró el grupo de favoritos, conformado por 25 corredores a 2,5 km de la cima. El UAE contestó a la iniciativa de la escuadra australiana con un ataque del gran favorito, el suizo Jan Christen, en principio contestado por el italiano Garofoli (Soudal).

La dureza, al 10 por ciento, se encontraba en los 2 últimos km. A 1,5 de meta demarró Christen, pero el joven talento del UAE no logró abrir hueco. Se le pegó a rueda el luso Afonso Eulalio, y a ellos se unió Higuita. El colombiano atacó de lejos. Hundió a Christen, pero no a otro suizo. Voisard se unió a la fiesta y finalmente fue el señalado para ganar la etapa y convertirse en nuevo líder.

Este viernes se disputa la cuarta etapa entre Winter Park y Shalal Sijyat Rocks, de 184 km, jornada clara para el deleite de los esprinters, que volverán a jugarse la victoria por velocidad. EFE.