Sorpresa en la prueba contrarreloj de los Nacionales de Ruta: Así le fue a Egan Bernal

Podio de la prueba contrarreloj del campeonato nacional de ruta / Tatiana Rodríguez.

Este jueves se llevó a cabo la prueba Contrarreloj élite de los Campeonatos Nacionales de Ruta, los cuales se llevan a cabo en Zipaquirá. La competencia dejó como resultado una gran sorpresa, tras coronarse un nuevo campeón.

Egan Bernal, el gran favorito, no pudo sostener su título alcanzado el año pasado en Bucaramanga. Además de por ser el vigente campeón, Egan partía como el gran candidato, al encontrarse también en casa.

Los 44 kilómetros de trayecto fueron dominados precisamente por un compañero y paisano de Bernal en el Ineos, Brandon Rivera, quien lucirá el tricolor nacional en las pruebas contra el reloj que se lleven a cabo en Europa a lo largo del 2026. Rivera firmó un tiempo de 47′03″.

El zipaquireño de 29 años se impuso por una amplia diferencia de 1′53″ sobre Daniel Felipe Martínez, otro de los grandes candidatos al título. Rodrigo Contreras terminó tercero con la misma diferencia de 1′53″.

Rivera ya había terminado tercero el año pasado en la prueba contrarrelo celebrada en Bucaramanga; mientras que en el 2024, en Tunja, había terminado en la segunda posición.

¿Cómo le fue a Egan Bernal?

Egan Bernal, por su parte, terminó quinto en la prueba contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Zipaquirá, a 3′07″ de su compañero Rivera. Egan es el gran favorito para la prueba élite de fondo.

Clasificación de la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales