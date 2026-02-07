Desde Bucaramanga, líderes comunitarios impulsan jornada de solidaridad por damnificados en Córdoba

Una jornada de solidaridad se adelanta este sábado 7 de febrero en el barrio El Sol, en la comuna 9 de Bucaramanga.

La jornada busca apoyar a las familias damnificadas por las emergencias provocadas por las lluvias en el departamento de Córdoba.

La iniciativa es liderada por las Juntas de Acción Comunal de los barrios El Sol, San Pedro Claver y Quebrada La Iglesia. La recolección de ayudas se realiza hasta la 1:00 de la tarde, en la cancha de microfútbol del barrio El Sol.

De acuerdo con Juan Bautista Sepúlveda Anaya, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Sol, la jornada surgió como una respuesta ciudadana ante la magnitud de la emergencia en Córdoba.

“En señal de solidaridad con nuestros hermanos del departamento de Córdoba, organizamos, de manera improvisada, esta jornada. La gente ha sido muy generosa y ha venido trayendo mercados, ropa y elementos de aseo para ayudar a las familias que lo perdieron todo”, explicó.

Los organizadores reciben mercados, ropa en buen estado, calzado, cobijas, sábanas, ropa para bebé, papel higiénico y elementos de aseo, además de víveres como arroz, panela, café, fríjol, arveja, harina, atún y sardinas. La meta es recolectar al menos 200 mercados antes de la una de la tarde.

“Aspiramos a llegar a 200 mercados, ojalá más. La idea es que la comunidad se acerque y, con lo poco o mucho que pueda aportar, ayude a una familia en este momento tan difícil”, señaló Sepúlveda.

El líder comunal recordó además que la comuna 9 de Bucaramanga ha vivido emergencias similares en el pasado, lo que refuerza el llamado a la solidaridad.

“Nosotros también hemos sufrido avalanchas aquí en la comuna. Sabemos lo que es perderlo todo, por eso hoy queremos ser solidarios con quienes están pasando por esta situación en Córdoba”, agregó.

Finalmente, Sepúlveda confirmó que no se descarta realizar una jornada similar para apoyar a los damnificados en Lebrija, dependiendo de la respuesta de la comunidad.

“Si logramos superar la meta, lo haremos, y si no, la próxima semana organizaremos otra jornada para ayudar también a las familias afectadas en Lebrija”, indicó.