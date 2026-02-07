Lebrija, otro municipio de Santander golpeado por la fuerza del invierno

Una creciente súbita del río Lebrija provocó una grave emergencia en el municipio de Lebrija, donde una persona perdió la vida, once más permanecen desaparecidas y al menos 50 viviendas resultaron afectadas, dejando decenas de familias damnificadas.

La situación más crítica se registra en el corregimiento Vanegas, zona rural del municipio, donde las fuertes lluvias aumentaron el caudal del río y causaron daños en casas, animales y vías de acceso. También se reportan afectaciones en varios puentes, lo que ha dificultado el ingreso de los organismos de socorro.

Desde la zona de la emergencia, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que se activó la atención institucional para responder a la tragedia.

“Estamos atendiendo desde la Gobernación de Santander, junto con las alcaldías, las emergencias que se están presentando por la ola invernal. En Lebrija, en el corregimiento Vanegas, las casas fueron destruidas totalmente por la creciente”, señaló el mandatario.

Díaz también confirmó que equipos de la Defensa Civil, Bomberos, Policía y autoridades locales adelantan labores de búsqueda, atención a las familias damnificadas y verificación de daños, mientras avanzan los censos para establecer el número total de afectados y coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

Las autoridades departamentales se mantienen en alerta ante el riesgo de nuevas crecientes, debido a las lluvias que continúan registrándose en la región.