Más de dos toneladas de ayudas humanitarias llegarán a Lebrija tras la creciente del río

Luego de evaluar las condiciones climáticas y la viabilidad de los vuelos, la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander autorizó el envío de ayudas humanitarias al municipio de Lebrija. Esto como respuesta a las afectaciones que dejó la creciente del río en la zona rural.

En total, serán más de dos toneladas de ayudas humanitarias, que incluyen mercados, kits de aseo, carpas y colchonetas. Estos elementos permitirán atender a las familias damnificadas que permanecen fuera de sus viviendas mientras desciende el caudal del río.

La atención se concentrará principalmente en el corregimiento Vanegas, uno de los sectores más afectados por la emergencia, donde persisten dificultades de acceso y se adelantan labores de verificación de daños.

Las autoridades confirmaron además que, debido a las condiciones de la zona, en helicóptero será trasladado el ataúd del adulto mayor que falleció durante la emergencia.

Desde el departamento se mantienen en alerta ante el riesgo de nuevas crecientes, mientras continúan las acciones de atención a las comunidades afectadas en Lebrija.