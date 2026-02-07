Cuatro municipios de Santander están en alerta roja por el impacto de las fuertes lluvias

¿Seguirán las lluvias en Colombia? IDEAM advierte frente frío para fin de semana 7 y 8 de febrero

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas mantienen en alerta roja a San Vicente de Chucurí, El Playón, Sabana de Torres y Lebrija, según el balance entregado desde la sala de crisis de la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

La situación más grave se presenta en Lebrija, donde la creciente del río dejó una persona fallecida, once desaparecidas y al menos 50 familias afectadas, principalmente en el corregimiento Vanegas. También se reportan daños en viviendas, pérdida de animales y afectaciones en un plantel educativo y una capilla.

Lea aquí: Lebrija, otro municipio de Santander, golpeado por el invierno

De acuerdo con Edward Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, el balance sigue siendo preliminar. “Las lluvias nos dejan una persona fallecida en Vanegas, en Lebrija, por la inundación del río. Hay cerca de 50 familias afectadas, además de daños en viviendas, animales, una escuela y una capilla”, explicó.

En Sabana de Torres, las autoridades confirmaron el rescate de tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas, mientras que en San Vicente de Chucurí se reportan ocho veredas incomunicadas por las afectaciones en las vías.

Lea también: San Vicente, otro de los municipios de Santander acosado por las lluvias

Frente a este panorama, se anunció una reunión entre la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander, el gobernador del departamento y el director nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, para evaluar la situación y definir acciones preventivas.

Le puede interesar: Más de dos toneladas de ayudas humanitarias llegarán a Lebrija tras la creciente del río

Además, se confirmó que más de dos coma tres toneladas de ayudas humanitarias llegarán a Lebrija, con mercados, kits de aseo, carpas y colchonetas, para atender a las familias damnificadas.