Declaración de Johan Mojica sobre Lamine Yamal que enciende la polémica en España: ¿Lo anuló?

Johan Mojica fue uno de los pocos futbolistas destacados del Mallorca, durante la derrota 3-0 en casa del FC Barcelona por la jornada 23 del campeonato español. El defensor colombiano disputó la totalidad del encuentro.

“Sabemos de la dificultad de jugar aquí. Tuvimos opciones claras en el primer tiempo. Era un partido disputado. Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas, aunque hay que valorar compromiso del equipo”, ha asegurado el jugador visitante en declaraciones a Movistar+.

Mojica ha explicado que uno de los argumentos ofensivos de su equipo era buscar en largo al kosovar Vedat Muriqi para “atacar la segunda línea”, ya que el Barcelona “juega con la línea adelantada”, y ha admitido que algunos de los goles “podrían haber sido evitables”.

Declaración de Johan Mojica sobre Lamine Yamal que enciende la polémica en España

Sobre su duelo particular con Lamine Yamal, autor del 2-0, Johan Mojica ha dicho que “en ningún momento” les desbordó en los duelos directos, aunque ha reconocido que “cuando tira hacia dentro, tiene condiciones para chutar desde la larga distancia o asistir”. Así pues, ha considerado que pararle era un trabajo grupal.

“En ningún momento me desbordó, gané los duelos. Ya cuando tira hacia adentro es un trabajo de equipo”, concluyó.

Claro está que Lamine se salió con la suya, debido a que marcó el segundo tanto blaugrana en el Camp Nou. Los otros tantos estuvieron a cargo de Robert Lewandowski (29′) y Marc Bernal (83′).