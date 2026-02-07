Barcelona aplasta al Mallorca y mete presión en la cima: así queda la tabla de posiciones en LaLiga

El FC Barcelona cerró su partido de la fecha 23 de LaLiga con una victoria contundente 3-0 ante el Mallorca, en un duelo donde la superioridad azulgrana fue clara de principio a fin. Los goles fueron obra de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, en una noche redonda para los dirigidos por Hansi Flick, que no dieron margen de reacción al conjunto balear.

Más allá del marcador, el partido se jugó prácticamente en campo del Mallorca, que resistió como pudo, pero terminó cediendo ante el ritmo, la presión alta y la efectividad culé. En el equipo visitante, el colombiano Johan Mojica fue titular y disputó todo el compromiso, siendo uno de los jugadores más activos en defensa pese al dominio del Barça.

Partidos ya disputados y lo que falta para cerrar la fecha 23

Con el Barcelona vs Mallorca ya finalizado, así va el panorama de la jornada:

Ya se jugaron:

• Celta 1-2 Osasuna

• Barcelona 3-0 Mallorca

Pendientes por disputarse:

• Rayo Vallecano vs Oviedo (pospuesto)

• Sevilla vs Girona (pospuesto)

• Real Sociedad vs Elche

• Alavés vs Getafe

• Athletic vs Levante

• Atlético de Madrid vs Betis

• Valencia vs Real Madrid

• Villarreal vs Espanyol

Líder Barcelona, así queda la tabla