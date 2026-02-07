Tabla de posiciones Premier League: así quedó luego del triunfo del Arsenal sobre Sunderland. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images) / Stuart MacFarlane

La jornada 25 de la Premier League continuó este sábado 7 de febrero con una nueva victoria del líder Arsenal, esta vez sobre el modesto Sunderland en el Emirates Stadium. Se trata de un triunfo que amplía la diferencia del cuadro londinense sobre sus perseguidores Manchester City y Aston Villa.

El español Martín Zubimendi se encargó de abrir la cuenta sobre los 42 minutos de la primera parte, cuando soltó un disparo de tres dedos que se coló contra el palo derecho del arquero Robin Roefs.

Ya en la segunda parte, al 66′, el recién ingresado Viktor Gyökeres aprovechó un centro rasante desde sector izquierdo para controlar y soltar un remate dentro del área, que dejó sin maniobra a Roefs.

Y el mismo sueco se encargó de capitalizar el triungo en tiempo de adición, al 90+4′. Veloz contragolpe comandado por Gabriel Martinelli, quien ingresó al área y allí se la dejó a Gyökeres para que definiera con tranquilidad a portería vacía.

Fue goleada 3-0 de un Arsenal que hizo la tarea para mantener a raya a sus perseguidores y seguir ilusionándose con el anhelado título de Premier League.

Tabla de posiciones de la Premier League

Resultados de la fecha 25 de la Premier League

Arsenal 3-0 Sunderland

Leeds United 3-1 Nottingham Forest

Manchester United 2-0 Tottenham

Fulham 1-2 Everton

Burnley 0-2 West Ham

Bournemouth 1-1 Aston Villa

Wolverhampton 1-3 Chelsea

