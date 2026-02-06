San Vicente, otro de los municipios de Santander acosado por las lluvias

Bucaramanga

San Vicente de Chucurí, un municipio donde han ocurrido desastres por cuenta de avenidas torrenciales debido al invierno, se sumó a las regiones de Santander afectadas por la inusual temporada de lluvias de inicios de febrero.

Óscar Sanmiguel, alcalde de este municipio reveló a Caracol Radio que hay un reporte de varias vías bloqueadas por deslizamientos.

“Nos preocupa en especial la carretera a Bucaramanga. No solo hay derrumbes en Lebrija sino en el sitio como Náutica que entre Lisboa y San Vicente”, aseguró el alcalde.

También informó que el río Chucurí irrumpió en la carretera hacia El Carmen en el sector de Totumos lo cual pone en riesgo la banca.

El alcalde dice que hay unas 8 veredas incomunicadas.