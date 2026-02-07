Capturan en Pereira a un médico acusado de presuntos delitos sexuales contra menores de edad

Pereira

La captura se realizó mediante un operativo adelantado por unidades de la Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dentro de una investigación que lidera la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos sexuales contra menores.

El profesional, identificado como Carlos Alonso Sánchez, de 60 años de edad, fue presentado ante un juez de control de garantías, luego de que el ente acusador le imputara los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial de personas menores de 18 años y pornografía con menores. Los hechos que son materia de investigación habrían ocurrido entre junio y julio de 2025.

De acuerdo con las indagaciones, el hoy imputado presuntamente habría establecido contacto con menores de edad mediante aplicaciones de mensajería, y les habría solicitado material íntimo y, según la Fiscalía, les ofrecía dinero a cambio de encuentros de carácter sexual. Durante las audiencias preliminares, el organismo investigador indicó que algunos de los pagos se habrían efectuado en efectivo y que los encuentros habrían tenido lugar en diferentes escenarios.

La investigación se originó tras denuncias presentadas por familiares de las presuntas víctimas, al parecer, menores de 13 y 14 años, así como por actuaciones de una unidad especializada que, tras el análisis de dispositivos móviles, habría encontrado conversaciones y archivos de contenido sexual. Este material, sumado a entrevistas y diligencias de reconocimiento fotográfico, hace parte del material probatorio recopilado.

La captura se materializó el pasado 5 de febrero en el área de Hospitalización de Medicina Interna del centro médico, en cumplimiento de una orden emitida por la autoridad judicial.

Comunicado del Hospital Universitario San Jorge

Tras conocerse el caso, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que reiteró su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los derechos de los pacientes, con énfasis en la atención de poblaciones vulnerables.

La institución informó que cuenta con protocolos especiales de atención orientados a prevenir cualquier situación que vulnere los derechos de los usuarios y recordó que, conforme a sus lineamientos, los menores de edad deben permanecer acompañados por sus padres o familiares durante su permanencia en la entidad.

Foto: Hospital Universitario San Jorge de Pereira Ampliar

Igualmente, el hospital precisó que los hechos que son objeto de investigación no habrían ocurrido en sus instalaciones ni involucran a menores en calidad de pacientes del centro médico.

Finalmente, la gerencia rechazó de manera categórica cualquier forma de abuso y expresó su confianza en que las autoridades judiciales adelanten el proceso correspondiente y determinen, conforme a la ley, las responsabilidades a las que haya lugar.

