Así puede hacer donaciones en Bogotá para animales afectados por invierno en Córdoba: hay 4 puntos

Colombia, y especialmente el departamento de Córdoba, atraviesa una emergencia climática que, debido a inundaciones y crecientes como las del río Sinú, ha dejado afectadas a miles de personas en la región.

Sin embargo, los seres humanos no son únicamente quienes se han visto afectados, pues también los animales son otro sector de la población que ha sido impactado por la ola invernal.

Ahora, así como muchas ciudades anunciaron ayuda humanitaria para el departamento con el fin de atender las necesidades de las personas afectadas, otras también han puesto bajo la lupa la ayuda para los animales de la región.

Una de estas es Bogotá, que desde este viernes, 6 de febrero, inició la recolección de alimentos y productos veterinarios para brindarle ayuda a los perros, gatos, ganado, y demás animales de Córdoba que se encuentran afectados.

¿Hasta cuándo se puede donar?

La administración distrital anunció que las donaciones se empezaron a recibir desde el pasado 6 de febrero, e irán hasta este domingo 8.

¿En qué horarios se puede donar?

La donaciones son recibidas en los cuatro puntos habilitados en la ciudad desde las 7:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde.

¿Cuáles son los puntos para donar en Bogotá?

Según la Alcaldía, son 4 los puntos en los que se puede donar:

Estación de Bomberos Bicentenario, ubicada en la carrera 55 #167-51.

Estación de Bomberos Chapinero, localizada en la carrera 9A #61-77.

Estación de Bomberos Kennedy en la carrera 79 # 41D-20 sur.

Sede del IPYBAC de la Gobernación de Cundinamarca en la carrera 30 #48-30 local 17.

¿Qué se puede donar?

El distrito también informó que los siguientes productos son los que se están recibiendo en los puntos:

Alimento (con fecha de vencimiento vigente):

Alimento concentrado para perros y gatos de todas las edades.

Comida húmeda para perros y gatos de todas las edades.

Melaza.

Sal mineralizada para caballos.

Sal mineralizada para vacas.

Sal mineralizada para ovinos y caprinos.

Heno.

Alimento concentrado para vacas.

Alimento concentrado para caballos.

Alimento concentrado para cerdos (diferentes etapas).

Premezclas energéticas para cerdos (maíz molido, sorgo molido).

Alimento concentrado para aves de diferentes etapas.

Maíz amarillo.

Insumos veterinarios:

Desparasitantes.

Multivitamínicos.

Agua oxigenada.

Alcohol desinfectante.

Clorhexidina.

Gasas.

Pre y probióticos.

Correas y collares para perros.

¿Qué no se puede donar?

Dinero.

Agua.

Cobijas.

Alimentos vencidos.

Así están viviendo estos animales la emergencia climática en Córdoba:

