Bogotá se moviliza por los animales de Córdoba y avanza con la Gran Donatón tras las inundaciones

Desde el viernes 6 de febrero, la capital del país se ha movilizado en una campaña solidaria que busca recolectar siete toneladas de alimentos e insumos para los animales de compañía y de granja que han quedado en situación de vulnerabilidad tras las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba.

Las donaciones llegaron a los cuatro puntos habilitados en Bogotá: las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos en el Bicentenario, Chapinero y Kennedy, así como la sede del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), donde ciudadanos, empresas y organizaciones han empezado a dejar aportes entre concentrados, comida húmeda, medicamentos y accesorios para cuidados básicos.

La Gran Donatón, liderada por el IDPYBA y la organización Gravet Colombia, cuenta también con el apoyo del Ejército Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, reforzando la logística de recolección y distribución de las ayudas.

La convocatoria está abierta no solo a bogotanos y cundinamarqueses, sino también a entidades públicas, industria farmacéutica, distribuidores y sectores privados solidarios que quieran contribuir con la causa.

¿Qué elementos se pueden donar?

Alimento concentrado para perros y gatos de todas las edades.

Comida húmeda para perros y gatos.

Alimento para animales de granja: vacas, caballos, cerdos, aves, ovinos y caprinos.

Heno, maíz amarillo y premezclas energéticas.

Insumos veterinarios: desparasitantes, multivitamínicos, gasas, alcohol, clorhexidina y agua oxigenada.

Pre y probióticos.

Correas, collares y platos plásticos reutilizables.

¿Qué no donar?

Dinero

Agua

Cobijas

Alimentos vencidos

Los puntos de recepción estarán habilitados el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., para seguir recibiendo aportes que serán destinados a mejorar las condiciones de vida de los animales afectados en Córdoba.

La Alcaldía de Bogotá, desde el IDPYBA, hace un llamado a la solidaridad y al compromiso de toda la comunidad para sumar esfuerzos y reforzar la protección y el bienestar animal como parte integral de la respuesta ante emergencias climáticas.