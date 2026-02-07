Bogotá

Bogotá se moviliza por los animales de Córdoba y avanza con la Gran Donatón tras las inundaciones

Se logró recolectar cerca de media tonelada de alimentos e insumos veterinarios durante el primer día de la Gran Donatón por los animales afectados por las inundaciones en Córdoba.

Crédito: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA

Crédito: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA

Paula Andrea Triana Herrera

Desde el viernes 6 de febrero, la capital del país se ha movilizado en una campaña solidaria que busca recolectar siete toneladas de alimentos e insumos para los animales de compañía y de granja que han quedado en situación de vulnerabilidad tras las fuertes lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba.

Las donaciones llegaron a los cuatro puntos habilitados en Bogotá: las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos en el Bicentenario, Chapinero y Kennedy, así como la sede del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), donde ciudadanos, empresas y organizaciones han empezado a dejar aportes entre concentrados, comida húmeda, medicamentos y accesorios para cuidados básicos.

Le puede interesar: El 70% del departamento de Córdoba se encuentra inundado por la ola invernal

La Gran Donatón, liderada por el IDPYBA y la organización Gravet Colombia, cuenta también con el apoyo del Ejército Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, reforzando la logística de recolección y distribución de las ayudas.

La convocatoria está abierta no solo a bogotanos y cundinamarqueses, sino también a entidades públicas, industria farmacéutica, distribuidores y sectores privados solidarios que quieran contribuir con la causa.

¿Qué elementos se pueden donar?

  • Alimento concentrado para perros y gatos de todas las edades.
  • Comida húmeda para perros y gatos.
  • Alimento para animales de granja: vacas, caballos, cerdos, aves, ovinos y caprinos.
  • Heno, maíz amarillo y premezclas energéticas.
  • Insumos veterinarios: desparasitantes, multivitamínicos, gasas, alcohol, clorhexidina y agua oxigenada.
  • Pre y probióticos.
  • Correas, collares y platos plásticos reutilizables.

¿Qué no donar?

  • Dinero
  • Agua
  • Cobijas
  • Alimentos vencidos  

Los puntos de recepción estarán habilitados el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., para seguir recibiendo aportes que serán destinados a mejorar las condiciones de vida de los animales afectados en Córdoba.

Lea también acá: Lluvias torrenciales desatan emergencia por inundaciones en varios municipios de Córdoba

La Alcaldía de Bogotá, desde el IDPYBA, hace un llamado a la solidaridad y al compromiso de toda la comunidad para sumar esfuerzos y reforzar la protección y el bienestar animal como parte integral de la respuesta ante emergencias climáticas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad