Crece la emergencia por desbordamientos del río Sinú y fuertes lluvias en Córdoba

Los organismos de socorro mantienen operativos permanentes en Montería y otros municipios de Córdoba, donde el río Sinú continúa aumentando su nivel debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.

El incremento súbito del caudal generó nuevas emergencias en el occidente de la capital cordobesa y obligó a evacuaciones preventivas en varios sectores.

En Montería, la creciente convirtió las calles en verdaderas corrientes, afectando viviendas en los barrios República de Panamá, La Ribera, Vallejo, El Dorado, El Poblado, Los Colores, Portal Atrás y Villa Petro Canaán.

Las familias han tenido que mover enseres y electrodomésticos a zonas altas para evitar pérdidas.

Además, habitantes reportaron fuertes olores provenientes del rebosamiento de alcantarillas, cuyos residuos se mezclan con las aguas de la inundación.

Líderes comunitarios piden ayudas urgentes

En Cereté, líderes y pobladores también alertan sobre la gravedad de la situación. Varias zonas están intentando contener las aguas de forma artesanal, usando sacos de arena que —según denuncian— no son suficientes.

Sectores como El Dorado, Minuto de Dios, Retiro de los Indios y Papoché reportan cierres improvisados de compuertas y barreras de emergencia para evitar que el caudal avance hacia las viviendas. También hay preocupación por el aumento del nivel del caño Bugre, que podría generar nuevas inundaciones.

Las comunidades aseguran que no hay costales disponibles en Córdoba, lo que evidencia —según ellos— falta de preparación de las autoridades locales.

“En las próximas seis horas puede darse un evento mayor y ni Montería ni Cereté soportan más agua. Necesitamos costales ya. Pedimos al Gobierno y al Gobernador que actúen”, expresó un de los habitantes afectados a Caracol Radio.

Autoridades siguen en evaluación de daños

Los organismos de gestión del riesgo continúan con las evaluaciones en las zonas críticas, mientras se coordinan apoyos para reforzar puntos vulnerables y atender a las familias que han sido trasladadas a lugares seguros.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para acatar las indicaciones oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse atentos ante cualquier anuncio de evacuación.