Anuncian mayor despliegue militar en Arauca tras atentado al esquema del senador Jairo Castellanos

Luego de un Consejo de Seguridad Extraordinario con la presencia del gobernador de Arauca, Renson Martínez y varios altos mandos de las Fuerzas Militares en la zona, se anunciaron las primeras medidas que se adoptarán tras el atentado que sufrió el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos.

El pasado 5 de febrero el equipo de seguridad del congresista fue víctima de un ataque armado cuando se movilizaba por el departamento fronterizo con Venezuela. En el ataque armado que ha sido atribuido al ELN, fallecieron dos integrantes del esquema de seguridad de Castellanos.

Dentro de las medidas adicionales que se anunciaron para evitar la repetición de estos hechos se encuentra la asignación adicional de 240 soldados que serán desplegados en la vía Marginal de la Selva y la Vía Libertadores en Arauca.

Además, se determinó estrechar la comunicación con los candidatos a corporaciones públicas para tener una mayor coordinación frente a sus desplazamientos y evitar que puedan ser objeto de las acciones violentas de los grupos armados.

Adicionalmente, desde el Ejército se indicó que se dispondrá de la utilización de tecnología como drones y vehículos blindados a lo largo de las vías del departamento de Arauca con el fin de proteger a la población civil que se desplaza por esos corredores y también poder responder ante cualquier intento de acción terrorista por parte de los grupos que delinquen en la zona.