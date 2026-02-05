Orden Público

“Me masacraron a mis muchachos”: senador Jairo Castellanos tras atentado contra su equipo

El congresista Jairo Castellanos habló tras el atentado contra su equipo de trabajo en el que murieron dos escoltas.

Jairo Alberto Castellanos. Foto: Colprensa.

El senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), se pronunció a propósito del atentado del que fue víctima su equipo de trabajo en Fortul, en el departamento de Arauca, en un retén ilegal.

En el ataque murieron dos de los escoltas del congresista cuando la camioneta en la que se desplazaban, en la que no viajaba él, fue atacada a tiros en una carretera del departamento de Arauca.

Noticia en desarrollo...

