Actualidad

Fueron liberados los tres miembros de la campaña de Jairo Castellanos que habían sido secuestrados

Se trata de Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres, quienes habían sido secuestrados en medio del atentado contra uno de los vehículos del esquema de seguridad del senador Castellanos en Aracuca.

Jairo Castellanos. Fotos: X de Jairo Castellanos.

Jairo Castellanos. Fotos: X de Jairo Castellanos.

Desde el equipo del senador Jairo Castellanos, de ASI, confirman que fueron liberados los tres miembros de su campaña que habían sido secuestrados en medio del atentado contra uno de los vehículos de su esquema en Aracuca.

Se trata de Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres.

Lea más: “Me masacraron a mis muchachos”: senador Jairo Castellanos tras atentado contra su equipo

Noticia en desarrollo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad