Fueron liberados los tres miembros de la campaña de Jairo Castellanos que habían sido secuestrados

Desde el equipo del senador Jairo Castellanos, de ASI, confirman que fueron liberados los tres miembros de su campaña que habían sido secuestrados en medio del atentado contra uno de los vehículos de su esquema en Aracuca.

Se trata de Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres.

Noticia en desarrollo.

