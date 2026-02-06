Fueron liberados los tres miembros de la campaña de Jairo Castellanos que habían sido secuestrados
Se trata de Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres, quienes habían sido secuestrados en medio del atentado contra uno de los vehículos del esquema de seguridad del senador Castellanos en Aracuca.
Desde el equipo del senador Jairo Castellanos, de ASI, confirman que fueron liberados los tres miembros de su campaña que habían sido secuestrados en medio del atentado contra uno de los vehículos de su esquema en Aracuca.
Se trata de Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres.
Noticia en desarrollo.
