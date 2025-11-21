Invertir en salud salva vidas, la innovación puede mejorarlas

De acuerdo con el Foro Economico Mundial, la IA está permitiendo revisar las mamografías 30 veces más rápido con una precisión de casi el 100%, lo que reduce la necesidad de biopsias, previniendo el cáncer de mama. | Foto: Getty Images / RicardoImagen

La prevención, afirma la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es uno de los determinantes del bienestar poblacional más importantes. Tanto así que, adoptar modelos que privilegian los diagnósticos tempranos de enfermedades y que además promueven hábitos saludables, permite a los individuos fortalecer sus habilidades y competencias, para ponerlas al servicio de las comunidades.

Más allá de las ventajas médicas y sociales que esa estrategia ofrece, también hay incentivos financieros. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, calcula que la productividad laboral en las economías podría aumentar en un 5% si se mejoran las condiciones sanitarias actuales, lo que supondría un ingreso de 399.000 millones de dólares al PIB global.

En ese sentido, insiste la organización, los Estados deben comprometerse a incrementar los recursos que se asignan al sector para materializar siquiera una parte de esas oportunidades.

El bienestar como activo financiero

El Foro Económico Mundial informó en 2023 que el uso de IA en diagnósticos de cáncer de pulmón permitió obtener resultados un 17% más rápido que con métodos tradicionales.

La inversión lo cambia todo. Eso indica la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) en un estudio de marzo de 2023. De acuerdo con el organismo internacional, existe una relación directa entre el alcance del presupuesto del sistema y el éxito personal y colectivo de las sociedades, en especial cuando los gobiernos priorizan el servicio en términos de previsión. Esta estrategia, explican los investigadores, mejora la calidad de vida y fortalece el crecimiento económico de las naciones.

Por otro lado, la OMS estableció que por cada dólar invertido en salud se generan retornos de hasta cuatro dólares, que pueden ser usados para mejoras en infraestructura o educación.

En el caso de Colombia, estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de la República muestran que el país asigna un 7 % del PIB al esquema, pero solo un 1% a perfeccionar fármacos. De acuerdo con esas entidades, optimizar esos recursos, mediante la liberación de cargas indirectas, entregaría mayores beneficios a largo plazo.

Los datos parecen apoyar ese postulado. El informe: El valor del medicamento desde una perspectiva social, elaborado en 2018 por el Centro Weber con apoyo de Farmaindustria, en España, revela que, gracias a décadas de financiación para perfeccionar medicinas, las personas viven más tiempo y en mejores condiciones.

Dicho reporte también menciona que aproximadamente el 73 % de los avances recientes en supervivencia, asociada a enfermedades graves, se atribuyen a las terapias innovadoras que se usaron en esos tratamientos.

Tal es el caso de pacientes diagnosticados con mieloma múltiple, pues pasaron de tener 24 meses de expectativa de vida a considerar una cura funcional. Incluso, más del 75% de ellos lograron volver a trabajar. Asimismo, en Francia, el 82,1 % de las mujeres regresaron a sus labores luego de superar el cáncer de mama, mientras que, en Países Bajos, el 83 % de los sobrevivientes a tumores de cabeza y cuello también lo hicieron.

Estos desarrollos, expone la organización, permitieron que la tasa de recuperación a ese tipo de padecimientos aumentará en todo el mundo, pasando del 49 % en 1970 al 68 % en 2010.

En materia de bienestar emocional, el Banco Mundial (BM) reporta que abordar anticipadamente problemas mentales y comportamentales en adolescentes (que afectan a unos 60 millones de jóvenes) podría aportar 600.000 millones de dólares al PIB planetario, para 2040.

Estas cifras reflejan el potencial financiero que tiene la adopción de modelos sanitarios que cuenten con mayores presupuestos. No obstante, la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo alerta que no hacerlo también cuesta.

El organismo europeo explica que la enfermedad o la discapacidad causada por malos hábitos son las principales razones por las que las personas de 55 a 64 años en la UE dejan sus empleos, más allá de la jubilación. Esto es, el 15 % de los trabajadores mayores retirándose antes de tiempo. Asimismo, la UNESCO estima que los niños con hábitos no saludables empiezan sus estudios en desventaja física y cognitiva, pues, faltan con mayor frecuencia a clase, pasan menos años en la escuela y no aprenden lo necesario, lo que a largo plazo afecta su ingreso a la vida laboral.

Con todo, el consenso general parece apuntar a que prevenir y tratar enfermedades con la mejor innovación disponible, promover conductas saludables e impulsar mayores inversiones, puede salvar vidas y hacer crecer económicamente a los países.

