Nuevo brote de sarampión en América: más de 4.300 casos y 17 muertes en México

Un nuevo brote de sarampión se registra en el norte del continente. La Secretaría de Salud de México confirmó este martes, 2 de septiembre, que se registran 4.353 casos y 17 muertes ligadas a la enfermedad viral.

El 95% de los casos de sarampión en México se concentran en el estado norteño de Chihuahua.

Hace algunas semanas, otros países en Norteamérica y Europa contabilizaron miles de casos de sarampión, una serie de hechos que enciende las alarmas por esta enfermedad erradicada hace años con la aparición de las vacunas para prevenir su contagio.

Sin embargo, las autoridades apuntan que el robustecimiento de las campañas en contra de las vacunas ha jugado un papel clave en el resurgimiento de esta enfermedad.

Estados Unidos, por ejemplo, enfrenta la peor epidemia de sarampión en 30 años tras la confirmación de 1.375 casos en lo corrido del 2025. Mientras que Canadá superó los 4.500 contagios en agosto.

México fortalece campaña de vacunación contra el sarampión

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, confirió una rueda de prensa presidencial en la que aseguró que “hemos establecido cercos tratando de que no se disemine la enfermedad. La única manera de poderlo controlar tiene que ver con vacunación”.

El funcionario calificó la vacunación como un acto de amor y de protección. Estableció que la meta es superar el 90% de cobertura: “Las vacunas son gratuitas, son seguras y salvan millones de vidas y es necesario proteger a los hijos, a la familia y a la comunidad. Necesitamos entonces ese contagio social de que la gente se vacune. La cobertura de vacunación en México con un esquema completo está en 81.1%, necesitamos llegar al 95% de gente vacunada”.

En esta medida, el Gobierno mexicano ha avanzado en la implementación de la ‘Estrategia Escudo Juárez’ para combatir el sarampión, un sistema de vacunación gratuito y disponible para niños a partir de los 6 meses de edad y para la población en general hasta los 49 años.

El secretario indicó que, del 1 de enero al 29 de agosto de este año, se han aplicado casi seis millones de dosis en el país, en un esfuerzo coordinado por el subsecretario Ramiro López Elizalde.

El esquema de vacunación incluye un programa de recuperación para niños de seis años que no recibieron inmunización durante la pandemia, que ha alcanzado un 92% de cobertura, de acuerdo con las cifras oficiales.

Kershenobich explicó que el esquema regular contempla dos dosis, a los 12 y 18 meses de edad. No obstante, debido al brote, también se vacuna a niñas y niños de 6 a 11 meses, adolescentes y adultos de 10 a 49 años, al igual que al personal de salud y jornaleros agrícolas en Chihuahua.

El epicentro de este brote se encuentra justamente en un municipio de ese estado: Cuauhtémoc, donde las autoridades notificaron el contagio de varios niños en una escuela primaria de la colonia de Swift Current en febrero.

El brote habría sido importado desde Estados Unidos, pues se reportó que el primer caso fue el de un niño de nueve años, quien días antes había viajado con su familia a una colonia del otro lado de la frontera en Seminole, Texas.

Si bien, México había erradicado esta enfermedad viral hace 23 años, el alcalde de Cuauhtémoc, Elías Pérez, señaló que “sabemos que hay un alto porcentaje en la comunidad menonita (una rama del cristianismo) que no confía o no cree en las vacunas”. En dicho municipio se concentraría poco menos del total de contagios de sarampión en el estado fronterizo.

México se ubica entonces como el segundo país de la región con más casos confirmados de sarampión por detrás de Canadá. Además de este país norteamericano y de Estados Unidos, otra nación de América en la que se confirmó un brote de sarampión es Paraguay, donde se reportaron 24 casos y otros 11 sospechosos en las últimas semanas.