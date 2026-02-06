Revelan primeros detalles de la presentación de James Rodríguez con Minnesota United

James Rodríguez se convertirá en jugador del Minnesota United de la MLS. Luego de varias especulaciones sobre suspuestos intereses de equipos como Orlando City, Austin FC, Columbus Crew o Toronto Fc, el ‘10′ tiene todo listo para sumarse al equipo de Saint Paul, muy cerca a territorio canadiense.

El futbolista de la Selección Colombia, que jugó su último partido el 18 de noviembre frente a Australia en el amistoso, y el 1 de noviembre el último con León de México, viajó durante la semana a suelo estadounidense. El pasado martes 4 de febrero publicó una foto en un avión y la frase “here we go (allá vamos)”, confirmado su viaje a cerrar el acuerdo.

Le puede interesar: ¿James Rodríguez definió su futuro?: dejó mensaje contundente de cara al Mundial 2026

James hizo una parada en Miami por temas familiares, y se supo que el jueves viajó a Minnesota. En horas de la noche, el cucuteño subió una historia a su Instagram en la que puso tres emojis: una piedra, un copo de nieve y un reloj, dejando entrever que el anuncio está por caer.

Captura de pantalla publicación de James Rodríguez Ampliar Captura de pantalla publicación de James Rodríguez Cerrar

La primera aparición pública de James Rodríguez en Minnesota

El medio The Athletic elaboró una larga nota en la página web dedicada al colombiano. Pasando por su estadía en el Real Madrid, la declaración de que le costó el frío en Múnich, su disposición a alguna vez llegar a la MLS y ahora dejar en firme que será jugador del Minnesota, revelaron cuál será la primera aparición pública de James.

“Rodríguez, como parte de su presentación en la ciudad, se sentará en la cancha durante el partido de la temporada regular de la NBA del viernes entre los Minnesota Timberwolves y los New Orleans Pelicans en el Target Center del centro de Minneapolis. Rodríguez es un ávido aficionado de la NBA”, detallaron.

Lea también: James Rodríguez: así sería su sorpresivo contrato con el Minnesota United de la MLS

James ha dejado claro su gusto por la NBA y no será ajeno al primer partido de los Timberwolves en su llegada a la ciudad. El juego tendrá lugar desde las 8:30 p.m. (hora de Colombia) y se espera la presencia del ex Real Madrid, quien seguramente será enfocado como lo suele hacer las cámaras de la competición cuando una estrella disfruta de algún encuentro. Además, trabajan en otros detalles de su anuncio.

El ‘gana gana’ que buscan con la llegada de James

Está claro que la llegada de James a la MLS está centrada en preparar lo que será el Mundial 2026, posiblemente su última Copa del Mundo, por lo que buscará estar en óptimas condiciones desde lo futbolístico y lo físico, para tener una revancha de Rusia 2018. Partiendo de lo anterior, su contrato sería hasta diciembre, tiempo suficiente para que el club se vea beneficiado en atención como en probables ventas de camisetas y, en general, el provecho comercial de su figura.

Desde lo futbolístico, The Atheltic precisa que Minnesota fue el último de la MLS en posesión promedio (39%) y defendió con frecuencia en un bloque profundo con la participación de sus 11 jugadores. “El ataque del club dependía de las jugadas a balón parado, un área donde la exquisita entrega de Rodríguez encajará a la perfección, pero contra el balón existen importantes interrogantes”, apuntan.

Según indican, el equipo busca usar más el balón con el nuevo entrenador Cam Knowles, pero también presionar un poco más arriba. “Un miembro del cuerpo técnico de otro club declaró a The Athletic que su equipo de datos analizó las métricas físicas de Rodríguez y logró que uno de los jugadores más lentos del equipo “pareciera N’Golo Kanté”, refiriéndose a uno de los mejores centrocampistas defensivos de esta generación, conocido por su excepcional capacidad para cubrir distancias y recuperar el balón", añaden.

Así las cosas, Minnesota buscará sacar el máximo provecho a lo que ofrece James Rodríguez para pelear por el título, mientras que el ‘10′ se alineará a esto mismo para encarrilar su preparación y el posterior liderazgo que se espera tenga en el Mundial.

¿Cuándo podría debutar James Rodríguez?

Minnesota tendrá un partido amistoso este sábado 7 de febrero contra Sporting Kansas, duelo en el que se espera la presencia del ‘10′ quizá desde algún palco. Puede que James esté a disposición para el segundo amistoso de la semana, el cual será frente al DC United el miércoles 11 o contra Charlotte el sábado 14.

El debut oficial del equipo será frente a Austin el sábado 21 de febrero en calidad de visitante y el primer juego de local oficial será contra Cincinnati.