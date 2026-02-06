Hugo Rodallega, elegido el mejor jugador del 2025 por Acolfutpro

Hugo Rodallega tuvo uno de los mejores años de su carrera en el 2025 con los colores de Santa Fe. El delantero marcó 24 goles, siendo el máximo artillero del primer semestre con 16 anotaciones y en un solo partido marcó un ‘poker’.

Rodallega ya había sido elegido en la Gala Estrellas Águila como el mejor futbolista por los hinchas que votaron cada partido. Ahora, fue Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) la que elgió al jugador de Santa Fe como el más destacado del 2025.

“Hugo Rodallega, Futbolista del Año ACOLFUTPRO 2025 Un reconocimiento merecido al talento, liderazgo y compromiso de un compañero que dejó huella en nuestra Liga. ¡Felicitaciones, Hugo!“, publicaron en la cuenta de la agremiación.

Por su parte, la mejor jugadora de la liga 2025 fue Maria Nela Carvajal de Santa Fe, quien también destacó a pesar de no haber podido lograr el título en la final frente a Deportivo Cali.

XI ideal de Acolfutpro 2025

Arquero: Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe).

Defensas: Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Emanuel Olivera (Independiente Santa Fe), William Tesillo (Atlético Nacional) y Christian Mafla (Independiente Santa Fe).

Volantes: Didier Moreno (Junior de Barranquilla), Jorman Campuzano (Atlético Nacional) y Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).

Delanteros: José Enamorado (Junior de Barranquilla), Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) y Alfredo Morelos (Atlético Nacional).

Mejor técnico: Alfredo Arias (Junior)

Jugador revelación: Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Mejor árbitro 2025: Wilmar Roldán

Acolfutpro Ampliar

XI ideal femenino 2025

Arquera: Luisa Agudelo.

Defensas: Carolina Arias, María Nela Carvajal, Kelly Caicedo y Viviana Acosta.

Volantes: Sara Martínez, Paola García y Daniela Garavito.

Delanteras: Mariana Zamorano, Ingrid Guerra y Valerin Loboa.

DT: Jhon Alber Ortiz.