Video: Combinación colombiana para el primer gol de Kerwin Vargas en con Athletico Paranaense

Combinación colombiana para el primer gol de Kerwin Vargas con Athletico Paranaense // Tomado de 'X' @AthleticoPR

Club Athletico Paranaense recibió al RB Bragantino por la fecha 23 del campeonato breasileño. El conjunto local contó con dos colombianos en la alineación titular Stiven Mendoza y Kevin Viveros, y otros dos en el banco de suplentes, Kerwin Vargas y Juan Portilla.

Kerwin, a pesar de ingresar como suplente, fue el anotador de su equipo. Al minuto 61 del partido, Leozinho fue reemplazado por Vargas, otro de los colombianos, quien al minuto 75 logró marcar el gol del empate ante Bragantino. El delantero de 24 años, que apenas sumó su segundo partido en el equipo, pudo anotar su primer gol con la camiseta del Paranaense.

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El gol vino gracias a una combinación colombiana. El 9 titular, Kevin Viveros, fue el encargado de servirle el gol luego de un pase atrás dentro del área que encontró a Vargas. El colombiano, que estaba recién ingresado, controló la pelota y remató a quemarropa ante el arquero Tiago Volpi, que nada pudo hacer.

Portilla fue el único de los cuatro colombianos que no vio minutos en esta fecha 23. Vargas, el autor del gol, pudo jugar más de 30 minutos, mientras que los colombianos que fueron inicialistas jugaron todo el partido.

Actualidad del equipo de los cuatro colombianos

El equipo rojinegro, que solo ha perdido uno de los últimos cinco partidos de liga, enfrentará en la fecha 24 a un golpeado Botafogo, que sufrió una dura derrota de 6-1 contra Cienciano de Perú en la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana.

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Ahora mismo el club solo compite en la liga, pues en Copa fueron eliminados contra el Vitória, en un global de 4-2. En cuanto a los torneos internacionales, Paranaense no pudo acceder a ningún cupo, ya que apenas recuperó su categoría al inicio de este año.

A falta de 15 fechas, el equipo es uno de los clasificados directamente a Copa Libertadores mediante su posición en liga: Ahora mismo es tercero con 41 puntos, tres más que Fluminense y uno menos que Flamengo.