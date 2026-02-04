James Rodríguez: así sería su sorpresivo contrato con el Minnesota United de la MLS / Getty Images

La novela por el futuro deportivo de James Rodríguez parece haber llegado a su fin. En las últimas horas, versiones de prensa informaron que el capitán de la Selección Colombia se convertirá en nuevo jugador del Minnesota United, equipo que actúa en la Major League Soccer (MLS), y la expectativa es total.

Los rumores cobraron todavía más fuerza, luego de que el cucuteño posteara una foto en su cuenta de Instagram. Allí se lo ve sonriente dentro de un avión y dejó el siguiente mensaje: “Here we go”. Esta frase es crucial, dado que la viralizó Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, al decirla cada vez que había una negociación confirmada por el traspaso de un futbolista.

James llegaría al fútbol estadounidense como figura absoluta, luego de haber jugado el último año con León de México. La idea es que se ponga rápidamente a disposición del cuerpo técnico e inicie pretemporada, recordando que el campeonato empezará recién durante la tercera semana de febrero. Tiempo de sobra para ponerse a punto, más allá de que el jugador ha mostrado estar trabajándose en su residencia.

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Así sería el sorpresivo contrato de James Rodríguez con el Minnesota United

Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo, realizó un análisis del contrato que tendría James Rodríguez en los Estados Unidos, basándose en el hecho de que no será un jugador franquicia. Este término se refiere a los futbolistas que pueden ganar un salario superior al límite establecido.

En primera instancia, Sellares apunta que James tendrá un contrato de apenas seis meses, el cual estará regido al Convenio Colectivo (CBA), modelo que aumenta el presupusto salarial para los equipos de la MLS.

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Así las cosas, Rodríguez Rubio no será franquicia, debido a que se cobijará bajo el GAM/TAM, créditos que otorga la competición a los clubes para que puedan invertir en jugadores de renombre sin sobrepasar el límite salarial. La idea es darle a la figura, en este caso James, un sueldo superior al cargo máximo, pero inferior al umbral que lo separa de un jugador franquicia.

Con lo anterior, el ‘10′ cafetero percibirá ingresos importantes y el equipo podrá mantener libre un cupo disponible para jugadores franquicia. Es preciso recordar que, de momento, el Minnesota podría incorporar un fichaje bajo esta modalidad, dado que solo tiene dos plazas ocupadas: Kelvin Yeboah y Joaquín Pereyra.