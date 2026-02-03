¿James Rodríguez definió su futuro?: dejó mensaje contundente de cara al Mundial 2026

Todo parece indicar que James Rodríguez tiene listo su próximo equipo luego de varios meses de inactividad tras rescindir contrato con León de México. El colombiano venía siendo tema de conversación porque pasaba el tiempo y seguía sin club, pero la novela está cerca de terminar.

En las últimas horas trascendió información de que el cucuteño estaba en negociaciones para llegar al Minnesota United de la Liga de Estados Unidos. La información la dio a conocer el periodista Tom Bogert, de The Athletic.

🇨🇴💣 BREAKING: Minnesota United is in talks for a shock blockbuster move to sign Colombian star James Rodriguez, per sources.



Would easily be biggest star to play for the Loons.



🤝 @PSierraR https://t.co/9Zg3cjBLga — Tom Bogert (@tombogert) February 3, 2026

James Rodríguez se pronunció sobre su futuro

Luego de que se conocieran las negociaciones avanzadas con el Minnesota United, el capitán de la Selección Colombia publicó una foto dentro de un avión acompañado del mensaje “Here we go (allá vamos)”. Esto dio pistas de que puede estar viajando a suelo estadounidense para cerrar su vinculación con el equipo.

En Estados Unidos ya empiezan a calificar la eventual incorporación de James Rodríguez al Minnesota, como la más importante en la historia de la institución.

En cuanto a colombianos, actualmente se encuentra en el plantel el defensor central Jefferson Díaz y el extremo Mauricio González, quien llegó para este mercado procedente del Deportes Tolima. En el club también jugó Carlos Darwin Quintero entre 2018 y 2019.

El fin de la novela parece estar cerca

Desde que salió de León de México James se ha entrenado en solitario a la espera de encontrar un nuevo club. Han surgido diferentes rumores con equipos de la MLS como Orlando City, de la Liga de México, supuestos ofrecimientos en la Liga de Argentina y el interés incluso de Millonarios de acercar posturas en caso de que el ‘10′ se decidiera.

Ahora todos los caminos conducen a Minnesota, más propiamente a la ciudad de Blaine, sede de entrenamientos del equipo, que juga sus partidos en Saint Paul, a casi media hora. De cerrarse el trato, James podría tener días de pretemporada antes del inicio oficial, pues el equipo debuta el 21 de febrero frente a Austin FC por la Conferencia Oeste.

Sin lugar a dudas no deja de ser una noticia positiva el hecho de que James encuentre equipo y comience a sumar minutos de cara a lo que será la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Se espera que esté presente en los amistosos de marzo contra Francia y Croacia.