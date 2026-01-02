168 eventos y más de 900.000 asistentes reportó Movistar Arena en el 2025

Durante el 2025 el Movistar Arena reafirmó su posición como uno de los principales escenarios del país, al recibir a más de 900.000 asistentes a lo largo de 168 eventos públicos y privados. La programación del año estuvo marcada por una amplia diversidad artística, con la participación de 70 artistas internacionales y 65 nacionales, reflejando la capacidad del recinto para albergar grandes giras globales y, al mismo tiempo, impulsar el talento local. Este dinamismo también se tradujo en un impacto directo en la economía, con la generación de 42.242 turnos de trabajo a lo largo del año.

La diversidad de artistas marcó la agenda de la arena. Beéle se consolidó como el artista más taquillero del año con 83.406 entradas vendidas y ocho funciones con más arenas completadas en la historia del Movistar Arena; le siguen Rauw Alejandro con 32.941 tickets vendidos y Fonseca con 31.694, este último también parte del grupo de sold outs más rápidos del año, junto a Fuerza Regida, logrados en menos de 32 horas.

En cuanto a géneros musicales, el escenario vibró con una cartelera plural donde lo urbano representó el 24%, seguido del pop 13%, el rock 8,1%, la electrónica 5,7%, la música popular 4,9% y un 46% de otros sonidos que reflejan la diversidad del público y espacio multipropósito de la arena.

“El 2025 ha sido un año espectacular para nuestro escenario. Llegamos al asistente número 5 millones. El Movistar Arena sigue demostrando por qué lidera el ranking de los mejores venues en su capacidad según Pollstar. Bogotá y Colombia están en el radar de los grandes tours internacionales y continúan siendo una plataforma fundamental para el crecimiento de artistas nacionales. Nuestra meta es seguir aportando al país desde la música y el entretenimiento.” afirmó Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena Bogotá.

Con un cierre que ratifica su posición como epicentro del entretenimiento, el Movistar Arena continúa escribiendo su historia como un espacio donde convergen la música, la cultura, innovación y millones de experiencias que laten al ritmo de Colombia.