La banda Twisted Sister cancela conciertos del 50 aniversario por problemas de salud de su vocalista

Este jueves se conoció que la agrupación de heavy metal estadounidense Twisted Sister canceló la gira por su 50 aniversario debido a problemas de salud de su líder y vocalista Dee Snider.

“Debido a la repentina e inesperada renuncia del cantante principal de Twisted Sister, Dee Snider, provocada por una serie de problemas de salud, la banda se vio obligada a cancelar todos los shows programados, comenzando el 25 de abril en Sao Paulo, Brasil, y continuando durante el verano”.

El anuncio fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de la banda, afirmando que “toda una vida de actuaciones legendariamente agresivas ha afectado el cuerpo y el alma de Dee Snider”.

Expresaron que “el futuro de Twisted Sister se determinará en las próximas semanas”.

Además, el también actor y personalidad compartió en su cuenta que “una vida de actuaciones legendariamente agresivas ha pasado factura al cuerpo y al alma de Dee Snider”.

“Sin que el público lo supiera (hasta ahora), Snider (70) sufre de artritis degenerativa y se ha sometido a varias cirugías a lo largo de los años solo para seguir adelante, pudiendo interpretar solo unas pocas canciones a la vez con dolor”, agregó.

Continúa aclarando que “para colmo de males, Dee ha descubierto recientemente que la intensidad con la que ha dedicado su vida también le ha pasado factura. Ya no puede desafiar los límites de la furia del rock and roll como lo ha hecho durante décadas”.

Finalizando con una declaración del propio Snider que reza: “no conozco otra forma de rockear. La idea de bajar el ritmo me resulta inaceptable. Prefiero alejarme que ser una sombra de lo que fui”.

La agrupación conocida por clásicos como “We’re Not Gonna Take It” y “I Wanna Rock” iba a volver de gira después de 10 años desde su 40 aniversario en 2016, con su alineación clásica compuesta por Snider y los guitarristas Jay Jay French y Eddie Ojeda.