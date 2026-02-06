¿Qué causa el fenómeno de La Niña? IDEAM explicó por qué no ha sido declarado pese a fuertes lluvias. Getty images

Pese a que los meses de enero y febrero suelen tener baja incidencia de lluvias en el Caribe colombiano, en 2026 la situación se ha visto alterada dramáticamente por la llegada de frentes fríos sucesivos que han producido lluvias torrenciales, fuertes vientos y mar de leva.

La temporada de frente frío ha dejado miles de familias damnificadas y graves afectaciones por el desbordamiento de ríos y las inundaciones que tienen en alerta a municipios como Córdoba, Sucre, Bolívar y La Guajira.

Ante estas circunstancias, las personas que viven en las zonas de riesgo se preguntan hasta cuándo seguirán estas condiciones adversas y si las condiciones actuales podrían desembocar en una declaratoria de la llegada del fenómeno de La Niña, con consecuencias más prolongadas.

¿Por qué no se ha declarado el fenómeno de La Niña en Colombia en 2026?

En medio de la situación climática en Colombia a comienzos de 2026, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, advirtió, con corte al 4 de febrero de 2026, que no hay hasta el momento declaratoria del fenómeno de La Niña.

“No estamos ante una declaratoria del fenómeno de La Niña; si bien se alcanzaron algunas condiciones relacionadas con este fenómeno, los criterios técnicos no fueron suficientes para un declaratoria oficial y tampoco se espera que ocurra en los próximos meses”, aclaró Ghisliane Echeverry, directoria del IDEAM.

En ese sentido, las condiciones adversas de lluvias persistentes, fuertes vientos, desbordamiento y mares de leva se asocian, según el instituto, directamente al fenómeno de los frentes fríos y no a la llegada de La Niña, aunque se presenten condiciones similares.

Al respecto, a comienzos de enero, el IDEAM, basado en los datos recopilados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), predijo una probabilidad del 61 al 75 % de transición a condiciones neutrales, sin El Niño ni La Niña.

Aunque las condiciones en este momento son calificadas como “tipo La Niña” según los expertos, estas deben consolidarse en un periodo prolongado (al menos cinco meses consecutivos) para que se dé la declararatoria.

¿Por qué se produce el fenómeno de La Niña?

El IDEAM explica que el fenómeno de La Niña se produce inicialmente cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial se enfrían más de lo normal, llegando al menos a 0.5 °C por debajo del promedio, en un periodo prolongado.

Estos eventos, como enseña National Geographic, son dos fases de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), una serie de fenómenos ligados a las temperaturas de la superficie del océano y cambios en la presión atmosférica. En ese sentido, La Niña se asocia con el enfriamiento y las lluvias y El Niño con climas cálidos y sequía.

El medio explica que la circulación atmosférica es el movimiento a gran escala del aire que, junto con las corrientes oceánicas, distribuye la energía térmica por la superficie de la Tierra. En ese orden de ideas, las zonas con baja presión atmosférica sufren importantes aumentos de precipitaciones, con consecuencias que han llegado a ser catastróficas.

¿Cuándo fue el último fenómeno de La Niña en Colombia?

En Colombia, La Niña tuvo un fuerte impacto reciente en lo que se registró como un fenómeno “triple” por la comunidad científica.

Esta denominación parte del hecho de que se calculó una duración de al menos 32 meses, correspondientes a casi 3 años, desde mediados de 2020 hasta marzo de 2023. Este extenso periodo produjo más de 3.000 emergencias, cerca de 300 fallecimientos y más de 500.000 familias afectadas.

Sin embargo, la declaración oficial más reciente de La Niña en Colombia se produjo hacia finales de 2024, luego de una fuerte prevalencia de El Niño durante 7 meses. Así las cosas, el 19 de mayo de 2025 el IDEAM anunció el fin del último fenómeno de La Niña en el país.