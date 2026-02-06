“Petro nació para violar la ley”: Juan Carlos Pinzón le pide al presidente no intervenir en política

En entrevista con 6AM W, el exministro Juan Carlos Pinzón lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, quien en las últimas horas cuestionó las decisiones del Consejo Nacional Electoral de cara a las consultas y a las elecciones legislativas de 2026.

Lea también: La ‘Gran Consulta por Colombia’ se inscribió en la Registraduría: “vamos a derrotar a los extremos”

Una de ellas es la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo.

“La verdad es que el doctor Petro siempre que pierde dice que las reglas están contra él, pero para violarlas y hacer lo que le conviene (...) es lo que ha hecho toda su vida, desde niño. Es decir, es un tipo que nació para violar la ley, violar las normas y, cuando no le convienen, entonces hay que cambiarlas para que le convengan”, dijo.

Además, le pidió al jefe de Estado “no seguir interviniendo en política” y “dividiendo”.

“Ya es un hecho que, lo decía el otro día el registrador, hay cerca de 320 municipios en Colombia donde está claro que las elecciones van a tener el mandato del fusil y donde la gente no va a poder votar libremente”, advirtió.

Y a su argumento le sumó el llamado al jefe de Estado para que haga un “mea culpa” y garantice las elecciones.

En cuanto a su coalición, se mostró confiado en que muchos ciudadanos votarán en la consulta de centro-derecha.

“A los electores de el doctor Abelardo de la Espriella, los invito a que voten por mí, por Juan Carlos Pinzón, porque aquí hay una persona que tiene mano firme y puño de hierro probado contra el crimen, que es lo que muchos de ellos desean; pero, por el otro lado, a los electores del doctor Fajardo, que no está en la consulta, los invito a que voten por Juan Carlos Pinzón porque he ejecutado millones, billones de pesos de recursos públicos con eficiencia, con efectividad y sin investigación alguna a través de los años”, dijo.

Esta invitación también se la hizo a los que votaron por el presidente Gustavo Petro y hoy están arrepentidos.

Le puede interesar: Explicamos a EE.UU que el gobierno Petro es anormal y pretende defender un narcodictador: Pinzón

“Aquí hay una opción, pueden venir encantados, por ejemplo, el partido ADA, que forma parte de mi coalición, votó en su momento por el presidente Petro y hoy está votando por nosotros, porque siente que no se le cumple al país y que las expectativas han llevado al país a un problema”, señaló.

Colombia está en alerta. Hoy no existen garantías reales para unas elecciones libres.



El Gobierno está jugando con la democracia. No podemos quedarnos callados. Hay que defender el voto, la libertad y el futuro del país.



Porque mereces algo mejor. pic.twitter.com/KdzKCxxzW5 — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) February 6, 2026

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

Play/Pause “Petro nació para violar la ley”: Juan Carlos Pinzón le pide al presidente no intervenir en política 15:16 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio EN VIVO: