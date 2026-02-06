“El presidente Gustavo Petro no quiere que haya esa consulta del 8 de marzo”: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar, exsenador de la República, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la consulta del Frente por la Vida que se realizará con Roy Barreras, Daniel Quintero, pero sin Iván Cepeda. Además, aseguró que la posición del presidente Gustavo Petro es que no se realice dicha contienda electoral.

“El presidente no quiere que haya esa consulta del 8 de marzo. Quienes se inscriben en ella, van en contravía de lo que el presidente quiere”, dijo.

