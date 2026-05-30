El sueño del ascenso tendrá que esperar tras un amargo empate en el Polideportivo Sur

Real Cartagena no logró consumar la remontada y resignó la posibilidad de coronarse campeón del primer semestre del torneo de ascenso tras igualar en territorio antioqueño. El compromiso estuvo condicionado por una fuerte lluvia previa al pitido inicial, factor que complicó el estado de la cancha, pero que no impidió que el local impusiera condiciones y profundidad en los primeros pasajes del encuentro.

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La apertura del marcador llegó al minuto 14 tras una notable falta de comunicación entre los zagueros centrales Guillermo Tegüé y Andrés Escobar. La desatención fue capitalizada por el atacante Acuña, quien definió de media distancia al palo más lejano del portero Guillermo Gómez para ampliar la ventaja global de los naranjas. Aunque Jarlan Barrera y Fredy Montero intentaron sacudir la estantería con remates de media distancia y tiros libres, el arquero Andrés Tovar intervino con seguridad para sostener el cero de su valla en la etapa inicial.

Para el complemento, el director técnico Álvaro Hernández replanteó el esquema con los ingresos de Camilo Nieva, Mauro Manotas y Janeth Alemán. Las opciones crecieron al minuto 55 cuando el autor del gol local, Acuña, vio la tarjeta roja por doble amonestación tras una infracción sobre Nieva. Con la superioridad numérica, la escuadra heroica adelantó líneas y acorraló al rival mediante remates externos.

La recompensa a la insistencia llegó en el minuto 90 a través de una pena máxima ejecutada de forma efectiva por Fredy Montero. En los instantes finales del tiempo de adición, el equipo amurallado volcó sus restos al ataque y estuvo a punto de igualar el global con un cabezazo agónico que la defensa antioqueña logró detener milimétricamente sobre la línea de gol. Tras el pitazo final, el plantel deberá pasar la página de esta serie y enfocar sus esfuerzos en el torneo del segundo semestre del año.