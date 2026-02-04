La ‘Gran Consulta por Colombia’ se inscribió en la Registraduría: “vamos a derrotar a los extremos”

Los precandidatos presidenciales Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas se inscribieron oficialmente ante la Registraduría Nacional para participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

Los integrantes de la ‘Gran Consulta por Colombia’ ratificaron que los problemas del país “no se resuelven desde la división, ni desde los egos”, y resaltaron la importancia de construir acuerdos.

Lea también: Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’

“Colombia necesita recuperar la seguridad, enfrentar la corrupción, generar empleo y oportunidades, y volver a confiar en sus instituciones, debilitadas por gobiernos que venden humo y entregan más desorden; pero, sobre todo, creen firmemente en que el país necesita un camino que una a los colombianos alrededor de resultados concretos y no de discursos vacíos”, señalaron los precandidatos en un comunicado conjunto.

Tras la inscripción, se hizo un homenaje al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y se habló sobre la importancia de combatir juntos el narcotráfico y la violencia.