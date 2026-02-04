Política

La ‘Gran Consulta por Colombia’ se inscribió en la Registraduría: “vamos a derrotar a los extremos”

Los nueve precandidatos presidenciales arrancaron oficialmente la campaña y aseguraron que de esta consulta saldrá el próximo o la próxima presidenta de Colombia

Precandidatos de la Gran Consulta por Colombia

Los precandidatos presidenciales Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas se inscribieron oficialmente ante la Registraduría Nacional para participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

Los integrantes de la ‘Gran Consulta por Colombia’ ratificaron que los problemas del país “no se resuelven desde la división, ni desde los egos”, y resaltaron la importancia de construir acuerdos.

“Colombia necesita recuperar la seguridad, enfrentar la corrupción, generar empleo y oportunidades, y volver a confiar en sus instituciones, debilitadas por gobiernos que venden humo y entregan más desorden; pero, sobre todo, creen firmemente en que el país necesita un camino que una a los colombianos alrededor de resultados concretos y no de discursos vacíos”, señalaron los precandidatos en un comunicado conjunto.

Tras la inscripción, se hizo un homenaje al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y se habló sobre la importancia de combatir juntos el narcotráfico y la violencia.

