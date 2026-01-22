“Llegaré a la Presidencia, no puedo ponerme a pensar en otros candidatos”: Juan Carlos Pinzón

Juan Carlos Pinzón aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegido presidente de Colombia, su enfoque estará en gobernar y ofrecer soluciones a los problemas del país, sin contemplar escenarios alternos ni respaldos a otros candidatos.

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Pinzón afirmó que su prioridad es trabajar para ganarse el respaldo ciudadano, tanto en la consulta como en las elecciones presidenciales.

“Voy a llegar a la Presidencia de la República, no puedo ponerme a pensar en otros candidatos”, señaló el exministro, al insistir en que su compromiso es servir a los colombianos.

Pinzón sostuvo que el país necesita liderazgo, seguridad y orden, y que su eventual gobierno estará enfocado en generar prosperidad económica con impacto de largo plazo.

El candidato concluyó diciendo que la Gran Consulta por Colombia es el primer paso para consolidar un proyecto de gobierno que responda a las necesidades de los ciudadanos y recupere la confianza en las instituciones.