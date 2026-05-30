Alcalde Dumek Turbay abre al servicio de los cartageneros la nueva Glorieta de la Media Luna

Hace pocas semanas era una intersección complicada, con maniobras incómodas y congestión constante para los conductores, pero hoy su realidad es otra. La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, entregó oficialmente la nueva glorieta de la Media Luna, una intervención que ya quedó habilitada al uso ciudadano y que mejorará significativamente la movilidad en uno de los sectores más transitados y emblemáticos cercanos al Centro Histórico y Getsemaní.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta obra complementa la rehabilitación integral de la calle de la Media Luna, entregada recientemente dentro del programa Vías para la Felicidad, y responde además a solicitudes realizadas por residentes, comerciantes y ciudadanos que diariamente transitan por esta zona de Getsemaní.

“Escuchamos a la ciudadanía y tomamos la decisión de hacer esta glorieta porque aquí había un problema real de movilidad. Hoy ya es una realidad y estamos seguros de que va a mejorar muchísimo la circulación hacia varios sectores de la ciudad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Muy funcional

La nueva solución vial permitirá organizar de manera más eficiente los flujos vehiculares provenientes del puente Heredia, El Pedregal y la calle de la Media Luna, facilitando conexiones hacia India Catalina, Manga, El Cabrero, Pie de la Popa y otros sectores circunvecinos.

La intervención contempló un área de vía de 603,19 metros cuadrados, un área de urbanismo de 235,57 metros cuadrados y una longitud intervenida de 102,6 metros lineales. La inversión total de la obra fue de $738.984.803.

La glorieta cuenta además con acabados urbanísticos integrados al entorno patrimonial del sector, buscando armonizar la funcionalidad vial con la estética urbana característica de Getsemaní y el Centro Histórico.

Desde la Secretaría de Infraestructura se destacó que esta intervención fue desarrollada de manera articulada con el DATT, garantizando condiciones adecuadas de circulación, seguridad vial y organización del tráfico.