Migración, Ecuador y narcotráfico: los temas de la reunión de Petro con congresistas de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro se reunió en la mañana de este miércoles, 4 de febrero, con varios congresistas de Estados Unidos, en medio de su visita a Washington. El tema central del encuentro fue la cita que cumplió 24 horas atrás en la Casa Blanca, por invitación de su homólogo Donald Trump.

Lea también: Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome ese país: presidente Petro

Allí estuvieron los republicanos Jason Smith, Kevin Cramer y Tony González, y los demócratas Peter Welch, Tim Kaine y Rubén Gallego.

¿De qué habló Petro con los congresistas de Estados Unidos?

Entre los puntos destacados por el jefe de Estado estuvo el fenómeno migratorio producido por la crisis de Venezuela, dando un parte de tranquilidad frente a la situación tras la captura de Nicolás Maduro.

“Ahora esperábamos otra oleada de esas. Estábamos muy preocupados, no teníamos mucho dinero para sostener un choque de inmigración tenemos otra visión de la migración, creo que trae riqueza en el mediano plazo”, explicó.

Frente a Ecuador, con mapa en mano, Petro insistió en su preocupación por el fenómeno del narcotráfico, detallando las nuevas dinámicas en zonas tradicionalmente afectadas por la presencia de cultivos ilícitos.

“Como ustedes ven, los cultivos van al sur. Aquí el peligro se vuelve Ecuador. Esto nace en las selvas y estamos hablando de áreas selváticas. Ya las montañas, donde están nuestras ciudades, no tienen esos cultivos ni violencia. Al ir esto al sur, el problema se vuelve Ecuador, que no está preparada para esta avalancha de narcotráfico”, precisó.

El presidente reiteró que en su conversación con Trump le entregó un listado de capos del narcotráfico, los cuales en todo caso asegura no están en Colombia.

“El narcotráfico colombiano va al sur, va por los puertos de Ecuador y hay unos capos ahí. Le entregué ese listado al presidente (Trump). No viven en Colombia. La segunda línea vive en Colombia, con armas, en las selvas, en las montañas, pero la primera línea, no”, agregó.

Le puede interesar: “Make Americas Great Again”: Petro revela el cambio clave que agregó al icónico lema de Trump

Sobre esos capos, el jefe de Estado indicó que la “primera línea vive en ciudades de lujo en el mundo”, enunciando varias nacionalidades, entre ellas “colombianos, mexicanos, brasileros, albaneses, italianos, franceses, árabes, turcos y algunos estadounidenses”.

Vea la entrevista exclusiva de Caracol Radio con Gustavo Petro:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: