Más de 1.600 policías garantizarán la seguridad electoral en Bolívar

Con un despliegue operacional de más de 1.600 hombres y mujeres, la Policía Nacional en Bolívar se encuentra lista para garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la jornada electoral presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo.

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El dispositivo hace parte del denominado Plan Democracia 2026, estrategia diseñada para proteger el ejercicio del derecho al voto y preservar la transparencia del proceso electoral en los 34 municipios que conforman la jurisdicción del Departamento de Policía Bolívar.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades institucionales, la región recibirá el apoyo de 65 uniformados provenientes de Bogotá, quienes reforzarán las labores de vigilancia, prevención, control territorial y reacción ante cualquier situación que pueda afectar el orden público o el desarrollo de las elecciones.

La Policía Nacional brindará cobertura a un total de 114 puestos de votación, de los cuales 77 están ubicados en zonas urbanas y 37 en sectores rurales, además de garantizar la seguridad de 1.385 mesas de votación habilitadas para esta contienda democrática.

El componente operativo contará con el apoyo y coordinación permanente de las Fuerzas Militares, especialmente en áreas estratégicas y de difícil acceso, fortaleciendo así las capacidades de movilidad, monitoreo y reacción institucional.

A partir de las 7:00 de la mañana del día electoral entrará en funcionamiento el Puesto de Mando Unificado (PMU) en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Bolívar. Desde este centro estratégico se realizará el seguimiento en tiempo real de la jornada, en coordinación con autoridades departamentales, organismos de control, Ministerio Público y demás entidades comprometidas con la transparencia del proceso.

Las acciones policiales estarán concentradas en puestos de votación, corredores viales, cabeceras municipales, centros poblados, zonas rurales y urbanas, así como en infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de las elecciones.

Además, la institución dispondrá de capacidades de inteligencia, policía judicial, control preventivo e intervención inmediata, apoyadas con herramientas tecnológicas y sistemas de comunicación institucional que permitan responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

“El compromiso de la Policía Nacional es garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto en un ambiente seguro, tranquilo y transparente. Hemos dispuesto todas nuestras capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para acompañar esta jornada democrática y preservar el orden público en cada rincón del departamento”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para acudir temprano a las urnas, verificar previamente su puesto y mesa de votación, portar su documento de identidad y abstenerse de tomar fotografías al tarjetón electoral o realizar acciones que puedan afectar la transparencia del proceso.