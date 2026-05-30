El nuevo colegio de Pasacaballos sigue tomando forma: la obra ya alcanza el 24 % de ejecución

En Pasacaballos ya no se habla solo de una promesa. Poco a poco, entre columnas, vigas, excavaciones y estructuras que empiezan a levantarse, va tomando forma uno de los proyectos educativos más importantes que ejecuta actualmente la Alcaldía de Cartagena: el nuevo colegio del corregimiento.

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La obra, liderada por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, ya alcanza un avance del 24,78 % y representa una transformación histórica para esta comunidad de la zona industrial y de la bahía, que durante años soñó con una infraestructura educativa moderna, amplia y digna para sus niños y jóvenes.

Con una inversión superior a los $30 mil millones por parte del Distrito, esta institución será uno de los cinco colegios priorizados por la administración distrital y se proyecta como el gran centro educativo y universitario de Pasacaballos y sus alrededores. Actualmente, el proyecto genera 33 empleos directos, incluyendo mano de obra de la zona.

“Estamos construyendo mucho más que un colegio. Aquí estamos levantando oportunidades, futuro y esperanza para cientos de familias de Pasacaballos. Nuestros jóvenes merecen estudiar en espacios modernos, seguros y preparados para el futuro”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El nuevo plantel contará con más de 5.280 metros cuadrados de área construida. Tendrá capacidad para atender a 1.190 estudiantes en ambientes nuevos y adecuados para la formación académica, técnica y recreativa.

Esto tendrá el colegio de Pasacaballos

El colegio incluirá salón múltiple y comedor con cocina, aula polivalente, sala de sistemas, aula de lingüística, dos laboratorios, biblioteca, zona administrativa, zonas recreativas, cancha múltiple cubierta, cuatro aulas para jardín y preescolar, además de 21 aulas para básica, media y media técnica.

Actualmente, el frente más adelantado es el Bloque 2, donde ya se realiza el armado de la losa del segundo nivel. En este punto, las zapatas y vigas ya están completamente ejecutadas y las columnas alcanzan un avance cercano al 85 %.

En el Bloque 1, ubicado en el acceso principal de la obra, avanzan labores de excavación y cimentación. Allí ya se ejecutó el vaciado de columnas del eje 1 y continúan trabajos en zapatas, vigas y columnas estructurales.

Por su parte, en el Bloque 3 ya iniciaron las actividades correspondientes a zapatas combi

nadas y vigas de cimentación, mientras que el Bloque 4 se encuentra próximo a iniciar actividades constructivas.

Sigen avanzando los nuevos colegios de Parque Heredia y Ciudadela La Paz

Además del avance de esta institución de Pasacaballos, la Alcaldía de Cartagena continúa ejecutando otras grandes infraestructuras educativas en distintos sectores de la ciudad. Entre las más adelantadas se encuentran la nueva institución educativa de Parque Heredia, que ya alcanza un 74 % de ejecución, y el colegio de Ciudadela La Paz, que avanza en un 70,94 %.

En Parque Heredia, actualmente avanzan trabajos de cerramiento de la tarima, instalación de tuberías eléctricas en cocina y construcción de antepechos. También continúan labores de mampostería en los niveles 1 y 2, instalación de redes hidrosanitarias exteriores y ejecución de acabados como estuco, graniplast y pintura. En la cancha múltiple ya se completó al 100 % la estructura metálica y el piso, quedando pendiente únicamente la instalación de la cubierta. Además, en la subestación eléctrica se terminó la estructura y cimentación del contrapiso, iniciando ya labores de mampostería. Esta obra genera actualmente 75 empleos directos.

Por su parte, en Ciudadela La Paz se desarrollan actividades de mampostería en cubierta y segundo piso, instalación de redes eléctricas, sanitarias y de aguas lluvias, así como acabados internos y trabajos de fachada. En la cancha ya se encuentra instalada la estructura metálica y avanzan las adecuaciones del terreno y la cubierta. También se ejecutan labores de impermeabilización, sistemas de aire acondicionado, pintura y acabados en distintos bloques del proyecto. La obra registra actualmente 72 empleos directos.

Estas obras hacen parte de la apuesta del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz por modernizar la infraestructura educativa de Cartagena y garantizar espacios dignos, modernos y seguros para miles de estudiantes.