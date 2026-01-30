Michael McGrath revela cómo avanza cooperación de UE y Colombia tras reunión con Rosa Villavicencio

Avanzan negociaciones entre Colombia y la UE para combatir crimen transnacional: Michael McGrath

Noticia en desarrollo..

Michael MacGrath sostiene reuniones con la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio.

Durante su visita por Colombia, se han abordado temas clave como el fortalecimiento de la cooperación con la Fiscalía Europea y otros mecanismos de justicia transfronteriza, con el objetivo de mejorar la respuesta frente a delitos de alcance internacional.

De acuerdo con McGrath, en este momento los dos países se encuentran en una etapa muy avanzada de las negociaciones; sin embargo, hay unos temas que deben aclarar, como la protección de datos.

“Sin duda alguna, estamos teniendo un progreso, ya que hay un interés mutuo tanto de Colombia como de la Unión Europea” McGrath.