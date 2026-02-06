Delegaciones de Colombia y Ecuador se reunieron para superar tensión diplomática: ¿qué se acordó?
Los Gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro reiteraron su compromiso de mantener el diálogo para “abordar los desafíos comunes de la región y superar las diferencias en el menor tiempo posible”.
Este 6 de febrero, se llevó a cabo la reunión entre delegaciones de Colombia y Ecuador en Quito, cuyo propósito fue “abordar de manera integral la relación bilateral en materia de seguridad, control fronterizo, energía y comercio”.
Seguridad, energía y diálogo
La Cancillería ecuatoriana informó que se acordaron distintas medidas para coordinar acciones en seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha contra el crimen organizado transnacional.
A nivel energético, se revisó el estado de la cooperación y se establecieron mecanismos para mejorar la colaboración en ámbito judicial.
Además, los Gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro reiteraron su compromiso de mantener el diálogo para “abordar los desafíos comunes de la región y superar las diferencias en el menor tiempo posible”.
