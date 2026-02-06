Política

Delegaciones de Colombia y Ecuador se reunieron para superar tensión diplomática: ¿qué se acordó?

Los Gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro reiteraron su compromiso de mantener el diálogo para “abordar los desafíos comunes de la región y superar las diferencias en el menor tiempo posible”.

Mapa de Colombia y Ecuador, presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. Fotos: Getty Images / (Colprensa – Catalina Olaya) / (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

Este 6 de febrero, se llevó a cabo la reunión entre delegaciones de Colombia y Ecuador en Quito, cuyo propósito fue “abordar de manera integral la relación bilateral en materia de seguridad, control fronterizo, energía y comercio”.

Seguridad, energía y diálogo

La Cancillería ecuatoriana informó que se acordaron distintas medidas para coordinar acciones en seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha contra el crimen organizado transnacional.

A nivel energético, se revisó el estado de la cooperación y se establecieron mecanismos para mejorar la colaboración en ámbito judicial.

Además, los Gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro reiteraron su compromiso de mantener el diálogo para “abordar los desafíos comunes de la región y superar las diferencias en el menor tiempo posible”.

Lea también: Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome ese país: presidente Petro

