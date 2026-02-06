Fuerza Aeroespacial evacuó a mujer embarazada y entregó 2,8 toneladas de ayuda humanitaria en Urabá

Urabá, Antioquia

En el norte del Urabá antioqueño, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó una misión aérea humanitaria que permitió evacuar a una mujer embarazada en situación de riesgo y llevar ayudas humanitarias a comunidades afectadas por las fuertes lluvias en la región.

La operación se llevó a cabo de manera articulada entre el Centro Nacional de Recuperación de Personal y el Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5), con el apoyo de tres helicópteros UH-60. La mujer fue trasladada oportunamente desde el corregimiento de El Carmelo hasta el casco urbano del municipio de Arboletes, donde recibió atención médica especializada, garantizando su bienestar y el de su bebé.

De forma simultánea, las aeronaves transportaron alimentos y elementos de aseo destinados a las familias damnificadas en la subregión por inundaciones, pérdida de enseres y las dificultades de acceso terrestre ocasionadas por la temporada de lluvias.

En total, la misión permitió la entrega de 126 unidades de ayuda humanitaria, equivalentes a 2,8 toneladas, en las zonas de mayor afectación.

Con esta operación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana señaló que continuará atendiendo y apoyando a las comunidades afectadas por las emergencias en la temporada de fuertes lluvias en el departamento de Antioquia.