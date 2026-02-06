Clínica de los Remedios en Cali suspende atención a usuarios de Nueva EPS

La clínica recomendó a los usuarios acudir directamente a la EPS para conocer la red de prestadores asignada. Foto: Instagram @clinicadelosremedios

Cali

Pacientes de la Nueva EPS que eran atendidos en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios en Cali podrían enfrentan barreras en el acceso a los servicios de salud debido a que fue suspendida la atención en este centro médico.

A través de un comunicado, la IPS confirmó que no cuenta con un contrato vigente con esa Entidad Promotora de Salud, por lo que recomendó a los usuarios acudir directamente a la EPS para conocer la red de prestadores asignada.

Nueva EPS concentra una parte importante de su población afiliada en el Valle del Cauca. El anuncio se produce en medio de la crisis financiera del sistema de salud en el departamento, por las deudas de las EPS que superan los $6 billones, una situación que mantiene bajo presión a la red hospitalaria pública y privada.