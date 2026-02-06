Incautan tecnología de contrabando avaluada en cerca de $6 mil millones en el sur de Cali

Un golpe al contrabando de tecnología dieron las autoridades en el sur de Cali, tras el hallazgo de un inmueble utilizado para el almacenamiento y distribución de mercancía tecnológica de origen ilegal, avaluada en más de 5.900 millones de pesos.

Durante una diligencia de allanamiento y registro, las autoridades incautaron 3.659 artículos tecnológicos, entre ellos computadores portátiles, tabletas, relojes digitales, consolas de videojuegos, audífonos, parlantes y otros dispositivos electrónicos, los cuales no contaban con la documentación que acreditara su legal ingreso al país.

Según el reporte policial, el avalúo comercial de la mercancía incautada asciende a $5.910 millones de pesos, equivalentes a más de 1,5 millones de dólares.

“Este resultado operativo genera un impacto importante en beneficio de la economía nacional, al debilitar las estructuras dedicadas al contrabando que afectan de manera directa el comercio formal del país”, explicó el mayor Edwin Cordero Rodríguez, jefe de la División de Control Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera en Cali.