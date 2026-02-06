Contraloría pide al MinTransporte informe urgente por crisis vial en accesos a Buenaventura

La Contraloría solicitó al MinTransporte un plan de choque y un informe detallado por la situación del acceso vial a Buenaventura y las vías hacia los puertos.

La Contraloría General solicitó al Ministerio de Transporte un informe detallado sobre la situación de los accesos viales al municipio de Buenaventura y la operatividad de las vías que conducen a los puertos, ante las persistentes dificultades que afectan la movilidad y el comercio exterior.

Según el documento enviado a la viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, el ente de control recordó que desde septiembre de 2025 se había advertido a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre los problemas en el acceso vial a Buenaventura, generados por la acumulación de camiones y los retrasos en los llamados “enrutamientos” para el ingreso a los puertos.

La Contraloría señaló que, además de esa alerta, se solicitó oportunamente la intervención de la ANI y la articulación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) y la Alcaldía de Buenaventura, con el fin de coordinar acciones que permitieran enfrentar la situación en esta zona estratégica para el país.

De acuerdo con el ente de control, la problemática se ha agravado al punto de que la ministra de Transporte decidió intervenir directamente para coordinar las acciones orientadas a una solución pronta, que permita garantizar la adecuada operatividad de los puertos y mitigar el impacto sobre el comercio exterior y la región del Pacífico.

En ese contexto, la Contraloría solicitó la remisión de un informe completo que incluya el Plan de Choque anunciado, las acciones propuestas, los responsables y el cronograma de ejecución, con el fin de conocer cómo se resolverá la situación de manera eficaz y sostenible.