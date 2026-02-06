Investigan doble crimen en la vía a Cristo Rey, zona rural de Cali

Catura en el Cerro por homicidio - imagen de referencia / Policía Metropolitana de Cali

Las autoridades investigan un doble homicidio registrado en la vía que conduce al cerro Cristo Rey, en zona rural de Cali, donde fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres con heridas causadas por arma de fuego.

El hallazgo se produjo en el sector conocido como Pelabolcillo. De acuerdo con información preliminar, uno de los cuerpos fue encontrado a un costado de una camioneta que permanecía encendida, mientras que el segundo estaba ubicado a pocos metros del lugar.

“Una vez las patrullas llegan al sitio, encuentran los dos cuerpos sin vida. De inmediato se activa el protocolo judicial, con el despliegue de unidades de Policía Judicial e Inteligencia. Se están revisando cámaras de seguridad del sector y estableciendo si se trata de un mismo hecho criminal”, explicó el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Las víctimas son Senen Fabio Cedeño de 50 años y Jefferson Perea Jiménez de 41 quienes fueron atacados por hombres en moto que huyeron del lugar. Sus cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses correspondientes.