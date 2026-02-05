Saab puede ser esa pieza que hace falta en el rompecabezas de Maduro y Cilia Flores: Roberto Deniz

Caracol Radio conoció el pasado miércoles 04 de febrero, que el empresario Alex Saab habría sido detenido en Caracas. Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno venezolano ha confirmado o negado la información.

Lea también: Alex Saab fue capturado en Venezuela

La captura ocurrió en la madrugada en un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI. La detención ocurrió sobre las 2AM.

Caracol Radio también conoció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder mientras se define su envío a Estados Unidos.

Entre tanto, la esposa de Saab, Camilla Fabri, que encabeza el programa gubernamental Misión Vuelta a la Patria, recibió ayer en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, un vuelo con migrantes venezolanos procedente de Estado y personas cercanas a Saab que dirigieron su campaña de liberación en 2021 negaron que estuviera detenido.

Le puede interesar: Saab capturado: Raúl Gorrín, el otro empresario capturado en operativo de chavismo y FBI

Alex Saab fue destituido por Delcy Rodríguez como ministro de Industria y Producción Nacional el 16 de enero y posteriormente, también fue removido de la presidencia del centro internacional de producción el 19 enero.

Roberto Deniz, es un periodista que ha investigado ampliamente el caso de Alex Saab, desde la Unidad Investigativa de Armando Info, él habló en el programa 6AMW con Julio Sánchez Cristo sobre esta captura y cómo afecta el panorama político.

“Hay un silencio absoluto por parte de las autoridades y creo que eso refleja la complejidad del caso. Pero lo cierto es que todos los indicios y todas las fuentes que consulté confirman que el señor Alex fue detenido en determinado momento empezó la versión de que lo iban a liberar, pero lo cierto es que está detenido y a esta hora sigue detenido en Caracas”, indicó el periodista.

¿Qué significa y qué implicaciones tiene esta detención?

Deniz, afirmó que esto se asocia directamente a la naturaleza del régimen venezolano, “cada una de las cabezas políticas tiene a su alrededor un elenco de personajes, testaferros, empresarios, operadores financieros que orbitan alrededor de esas cabezas política”, complementó diciendo que Delcy Rodríguez es alguien que nunca ha querido tener acercamientos con el entorno de Alex Saab.

“Aquí lo que yo creo que puede ser más impactante, es si finalmente Delcy Rodríguez está dispuesta a enviar a los Estados Unidos a Alex Saab, porque estamos hablando que tienen una campaña pidiendo la liberación y la vuelta de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Venezuela, pero en simultáneo estarían enviando al que es considerado el testaferro de Maduro a que rinda cuentas otra vez ante la justicia de los Estados Unidos”.

Más información: Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, serán imputados en EE.UU. por conspiración narcoterrorista

Escuche Caracol Radio EN VIVO: