Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, serán imputados en EE.UU. por conspiración narcoterrorista

Cinco horas después de los ataques militares de Estados Unidos en el territorio venezolano en los que se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, la fiscal general

Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos