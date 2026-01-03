Internacional

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, serán imputados en EE.UU. por conspiración narcoterrorista

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Juliana De Los Ríos

Cinco horas después de los ataques militares de Estados Unidos en el territorio venezolano en los que se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, la fiscal general

Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad