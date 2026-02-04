Justicia argentina pide a Washington extraditar a Nicolás Maduro

Maduro es señalado en un caso por crímenes de lesa humanidad que está bajo investigación de autoridades argentinas en el principio de “jurisdicción universal”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La justicia argentina solicitó a Estados Unidos la extradición del presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro para ser investigado en un caso por crímenes de lesa humanidad, según una resolución judicial a la que accedió la agencia AFP.

Maduro fue derrocado durante una incursión militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero. Desde entonces está preso en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

La petición a la justicia estadounidense

Un juez argentino libró el miércoles un “exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros” para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de “jurisdicción universal”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores son escoltados por agentes de la DEA en un helipuerto de Manhattan, Nueva York. FOTO: XNY/Star Max/GC Images / XNY/Star Max Ampliar

En 2024, la justicia argentina había solicitado la captura internacional del entonces presidente Nicolás Maduro en esta causa, derivada de dos denuncias realizadas por la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y, separadamente, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

En 2023, las dos organizaciones denunciaron al gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa.

Maduro, ¿a responder también en Argentina?

El abogado Tomás Farini Duggan, integrante del FADD y querellante en la causa, explicó a la AFP que la resolución de este miércoles responde a que “si un imputado es detenido en otro país, el juez argentino que pidió la captura tiene que pedir la extradición. Esto es causa-efecto”.

Farini Duggan dijo que si Estados Unidos no accede a la extradición, pedirán que Maduro sea indagado por esta causa en el país norteamericano, para que el proceso “pueda pasar a juicio oral, aunque Maduro no esté detenido formalmente en Argentina”.

“En ese caso, supongo que deberían viajar el juez y el fiscal, y nosotros como querellantes podemos pedir presentar pliegos de preguntas”, explicó.

El abogado dijo que no hay un plazo establecido para la respuesta de parte de Estados Unidos, ya que el pedido de extradición debe pasar primero por la Cancillería de ambos países antes de llegar al juez del Distrito Sur de Nueva York que lleva adelante el proceso contra Maduro.

Jurisdicción universal, elemento clave

La justicia argentina determinó en 2024 que sí existió de “un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil” en Venezuela desde 2014 y libró órdenes de detención para indagar a Maduro y a su ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Los 5 momentos clave del juicio a Nicolás Maduro en EE.UU., según abogado presente en la audiencia Ampliar

La justicia argentina ha aplicado la jurisdicción universal en otras ocasiones.

En 2021 abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022, inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Otro antecedente célebre de la aplicación de este principio ocurrió cuando, en 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres tras una orden del juez español Baltasar Garzón.