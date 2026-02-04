Gerardo Reyes sobre relación Saab - De la Espriella: “lo importante es cuánto le pagó”

En diálogo con Vanessa de la Torre para el programa Dos Puntos de Caracol Radio, el periodista Gerardo Reyes se pronunció acerca de la captura de Alex Saab, presunto testaferro del detenido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Junto a Saab, quien habría sido detenido por el Servicio de Inteligencia venezolano, Sebin, también habría sido arrestado el empresario de medios Raúl Gorrín.

Reyes, quien es director de la Unidad Investigativa de Univisión y autor del libro ‘Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro’, explicó que este personaje adquirió gradualmente una gran importancia dentro del gobierno Maduro y, en general, en la élite bolivariana porque “se convirtió en un hombre indispensable para hacerle el quite a las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela”.

“Saab se convirtió en un tipo con talento para burlar esa especie de embargo al país y fue adquiriendo un gran poder, tanto (así) que era el enviado especial de Maduro a Irán: cuando el país estaba sin efectivo, él viajaba en su avión y vendía oro en Turquía”, relató.

También recordó que Saab incluso llegó a tener hasta un ministerio sin cartera, porque “actuaba como un ministro y después sí lo fue oficialmente”.

La relación entre Abelardo de la Espriella y Alex Saab

Reyes también se refirió a la posibilidad de que ahora sientan temor las personas vinculadas a Saab –como varios empresarios o el hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella– por lo que pueda contar o lo que pueda pasar jurídicamente en Estados Unidos.

“Alex Saab es tal vez la única persona que conoce muy bien la relación que mantuvo con su abogado De la Espriella y con los otros abogados”, sostuvo.

Así, el periodista resaltó que lo más importante es definir “cuánto les pagó y si los abogados eran conscientes de dónde venía ese dinero”, pues recordó que, en Miami, fue condenado el profesor de una universidad por “recibir dinero de Alex Saab en unos envíos en los que también iba dinero para sus abogados”.

¿Qué tanta información tiene Alex Saab?

Reyes aseguró que Alex Saab “tiene información privilegiada de Venezuela por lo que le consultaban”, pues recordó que tenía mucha confianza con la primera dama y hasta le consultaban asuntos de seguridad nacional.

“Cuando estuvo en conversaciones con el Gobierno Federal como informante potencial, ofreció información tanto de la corrupción como de todas estas relaciones geopolíticas de Venezuela por debajo de la mesa”, indicó.

