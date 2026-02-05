“Nadie está por encima de la ley”: precandidatos de la Gran Consulta por Colombia sobre Iván Cepeda

Los precandidatos de la ‘Gran Consulta por Colombia’ se mostraron respetuosos frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo.

Paloma Valencia ratificó que un ciudadano no puede participar en dos consultas en un mismo periodo electoral, y le hizo críticas al Pacto Histórico.

“La izquierda considera que siempre está por encima de la ley”, señaló.

#ElGranReto2026 | La precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que nadie está por encima de la ley, a propósito de la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo.

Por su parte, David Luna aseguró que, desde el punto de vista político, la decisión del ente electoral “es una equivocación” porque, según él, Cepeda “se va a victimizar”.

También invitó al candidato a hacer campaña y acudir a los debates públicos.

“Que no le quepa la menor duda de que el ganador de esta consulta lo va a derrotar con argumentos, respeto y firmeza”, dijo.

#ElGranReto2026 | El precandidato presidencial David Luna aseguró que Iván Cepeda, seguramente, "se va a victimizar", a propósito de la revocatoria de su inscripción en la consulta del 8 de marzo.

A su turno, Vicky Dávila señaló que “la ley es para todos”.

“No importa que Iván Cepeda sea el heredero, el candidato de Petro, que lo esté financiando no sabemos quién, no importa, la ley es para todos, no puede estar por encima de la ley”, sostuvo.

#ElGranReto2026 | La precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que Iván Cepeda "tiene que cumplir la ley", a propósito de la revocatoria de su inscripción en la consulta del 8 de marzo.

Frente a decisión del CNE también se pronunció Mauricio Cárdenas quien consideró que esta “fue tomada en derecho”.

#ElGranReto2026 | El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas aseguró que el CNE falló en derecho, a propósito de la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo.



Vía: @kamilacorreae… pic.twitter.com/UJeQO5zGf6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 4, 2026

“Nosotros vamos a llegar a derrotar a Iván Cepeda, al que gane en la consulta del Pacto Histórico o del Frente por la Vida y en la que consulta, que realmente no es consulta, donde está Claudia López”, señaló.

El exgobernador Aníbal Gaviria dijo que está concentrado en su consulta de centro-derecha y que respeta las demás opciones.

“Ellos mirarán cómo enfrentan el futuro, pero nosotros estamos concentrados ofreciéndole el camino y la solución a Colombia”, indicó.

#ElGranReto2026 | El precandidato presidencial Aníbal Gaviria reaccionó ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo.

Vía: @kamilacorreae… pic.twitter.com/glWFGSVeGM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 4, 2026

Entretanto, Enrique Peñalosa aprovechó para cuestionar la gestión de Iván Cepeda a favor de la población vulnerable.

“¿Qué es lo que él ha hecho para mejorar la vida de los pobres en Colombia?, ¿qué es lo que los ciudadanos saben de Iván Cepeda?, ¿ha hecho colegios, hospitales, proyectos de vivienda, parques y sistemas de transporte?“, preguntó.

#ElGranReto2026 | El precandidato presidencial Enrique Peñalosa se preguntó: "¿Qué ha hecho Iván Cepeda para mejorar la vida de los pobres?", tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir su participación en la consulta del 8 de marzo.

Iván Cepeda sobre decisión del CNE: “voy a primera vuelta presidencial”

El candidato arremetió contra el CNE, aún así ratificó que irá directamente a la primera vuelta presidencial.

“Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026 y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, señaló.