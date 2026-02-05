Líderes Emberá exigen contratación con la Alcaldía de Bogotá para permitir que se atiendan niños

La Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud denunciaron que, en la mañana de hoy, 05 de febrero, se presentó un bloqueo al ingreso de los equipos técnicos de ambas entidades al asentamiento La Florida, lo cual impidió la prestación de servicios sociales y de salud a la población alojada en el lugar, con afectación a niños y jóvenes

De acuerdo con lo ocurrido, el bloqueo se produjo tras la exigencia de contratación directa de personas de la comunidad Emberá como condición para permitir el acceso de los equipos distritales.

“Esta situación constituye una forma de presión indebida que afecta la continuidad de la atención y pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales, especialmente de la niñez y la adolescencia”, aseguraron desde el Distrito.

En este sentido, el Distrito reiteró que la garantía de los derechos de la niñez no puede estar sujeta a ningún tipo de negociación.

“Se hace un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado en la protección integral de niñas, niños y adolescentes, conforme al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que establece el carácter prevalente de los derechos de la niñez y el deber de asistirlos y protegerlos para asegurar su desarrollo armónico e integral”.